Quatro quadros de Renoir roubados de museu em França. Obras estavam avaliadas em nove milhões de euros

As câmaras de segurança da cidade registaram "os dois ladrões" a fugir com quatro obras de arte, segundo a autarquia de Cagnes-sur-Mer. Uma das telas de Pierre-Auguste Renoir foi deixada para trás durante a fuga.
O roubo aconteceu esta terça-feira no Museu Renoir, na Côte d'Azur, no sudeste de França. Segundo Bryan Masson, presidente da Câmara de Cagnes-sur-Mer, as obras levadas pelos assaltantes estavam avaliadas em cerca de nove milhões de euros.
Alarme disparou antes das seis da manhã
O alarme do museu foi acionado às 5h48, 4h48 em Lisboa. De acordo com o autarca, a polícia municipal chegou ao local apenas cinco minutos depois.
O Museu Renoir está instalado na antiga residência do pintor impressionista em Cagnes-sur-Mer, perto de Nice. O espaço foi criado em 1960 e conserva parte do ambiente em que Renoir viveu nos últimos anos da sua vida.
Além do mobiliário original, o museu reúne vários objetos que pertenceram ao artista, entre os quais o cavalete e a cadeira de rodas. A coleção inclui ainda retratos e paisagens da autoria de Renoir.
Nova vaga de roubos preocupa museus franceses
O assalto acontece quase um ano depois do roubo que abalou o Louvre, em Paris. Em poucos minutos, oito joias da Coroa de França foram levadas do museu, incluindo o diadema da Imperatriz Eugénia, que viria a ser recuperado mais tarde, bastante danificado.
O prejuízo daquele assalto foi estimado em 88 milhões de euros pelo próprio Louvre. Desde então, o Ministério da Cultura francês reforçou a atenção sobre a segurança dos museus e avançou com novas medidas de proteção.
Os roubos de peças de elevado valor têm continuado a atingir instituições culturais francesas. No final de julho, um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix, uma peça da época celta enterrada há cerca de 2500 anos na Borgonha, foi roubado durante a manhã de um museu em Châtillon-sur-Seine. O espaço já tinha sido alvo de duas tentativas de assalto.
Também no início de julho, ladrões levaram peças de joalharia do Museu Lalique, em Wingen-sur-Moder, a norte de Estrasburgo. Nesse caso, o prejuízo foi calculado em mais de 4,5 milhões de euros.
França reforçou segurança dos museus
Perante a sucessão de roubos, o Ministério da Cultura francês divulgou, em julho, um plano com 33 medidas destinadas a reforçar a segurança das instituições culturais.
Entre as recomendações está a retirada temporária de determinadas peças dos expositores. A intenção passa por proteger os objetos considerados mais vulneráveis enquanto são implementadas novas medidas de segurança.
O objetivo é "guardar, em locais adequados os objetos mais vulneráveis, enquanto se aguarda o reforço da segurança", explicou então o Ministério da Cultura francês num comunicado.
As autoridades francesas continuam agora a investigar o roubo no Museu Renoir e a tentar localizar as obras que permanecem desaparecidas.