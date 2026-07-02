"Prison Break" está de volta: já há três regressos confirmados e novos detalhes sobre a mais recente versão da série

O episódio-piloto está já numa "fase avançada" da produção, mas ainda sem data prevista de estreia.

Depois de muita especulação e promessas da chegada da nova versão da série "Prison Break", há novos pormenores sobre a produção.

A nova versão deverá servir de homenagem à hitória que teve início em 2005, que acompanha Michael Scofield (Wentworth Miller), um brilhante engenheiro civil que assalta um banco propositadamente para ser condenado e enviado para a Prisão de Fox River, com o objetivo de libertar o seu irmão, Lincoln Burrows (Dominic Purcell), que foi falsamente acusado e condenado à morte pelo homicídio do irmão da vice-presidente dos Estados Unidos.

Embora não esteja confirmado o regresso das duas personagens principais no reboot da série, já há três regressos garantidos, segundo o Collider: Amaury Nolasco voltará a interpretar Fernando Sucre, William Fichtner regressa como Alexander Mahone e Robert Knepper volta a dar vida a Theodore "T-Bag" Bagwell.

Em declarações à Variety, o ator Lukas Gage, que irá fazer parte da nova versão da série, revelou que o "reboot" terá um "tom cru, intenso e até assustador". Refere ainda que, o facto de a série ser produzida para o Hulu, um popular serviço de streaming de vídeo e televisão ao vivo detido maioritariamente pela The Walt Disney Company, permite explorar uma "narrativa mais dura".

O que esperar da nova história

A nova versão vai acompanhar Cassidy (Emily Browning), uma ex-militar que é guarda prisional numa das cadeiras mais perigosas dos EUA. A série irá girar à volta de uma missão para garantir a fuga de "alguém que ama".

Do "reboot", oensado por Elgin James, vão fazer parte atores como Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores e Myles Bullock. O episódio-piloto está já numa "fase avançada" da produção, mas ainda sem data prevista de estreia.