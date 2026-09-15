Portugueses estão a ler mais à boleia dos clubes de leitura

São cada vez mais frequentes estes encontros em que se partilham emoções despertadas por obras literárias. Fomos descobrir alguns destes clubes, para perceber o que move os seus participantes e como é refletido num maior gosto pela leitura.

Estarão os portugueses a ler mais? A resposta é afirmativa, de acordo com dados de julho de 2026 do Barómetro Wook 2026, promovido pela maior livraria online do país, em parceria com a Universidade Católica Portuguesa. 72% dos inquiridos afirmou que lê com regularidade, uma subida em relação aos 67% da edição anterior do Barómetro. As mulheres e os maiores de 44 anos mantêm-se como os leitores mais assíduos, sobressaindo o reforço desta tendência nos grupos dos 45-54 e 55-65 ou mais anos.

Além do número de leitores, aumentou também o volume lido: 54% dos leitores habituais leem mais do que cinco livros por ano (em 2024 eram 42%) e 12% ultrapassam os 20 livros anuais, num crescimento que se verifica em todas as faixas etárias.

Por outro lado, tem havido uma redescoberta da leitura enquanto ato social, através de clubes de leitura, espalhados um pouco por todo o país. A escritora Filipa Melo criou um dos primeiros, a Comunidade de Leitores da Almedina, que esteve ativa entre 2006 e 2017. «Foi o segundo clube de leitura que apareceu em Portugal, depois da Maria da Conceição Caleiro, na livraria Buchholz, ter sido a precursora. Orgulho-me muito dessa experiência, tendo sido analisadas mais de 200 obras, com a presença de mais de 50 autores portugueses», sublinha. E acrescenta que «chegou a haver 80 inscritos por sessão e as intervenções dos participantes eram feitas com conhecimento de causa, de tal forma que os autores repetentes diziam, na brincadeira, que já iam com medo».

Filipa Melo destaca a importância dos clubes de leitura, notando que «na generalidade dos casos, os autores não têm contacto com leitores formados, encontrando-os em momentos como a Feira do Livro, sendo leitores que não leram o livro com retorno crítico, enquanto, no caso da Comunidade de Leitores da Almedina, tinham uma preparação ao nível da análise da obra». E, também por isso, «perdiam um certo respeito reverencial para com os autores e davam a sua opinião, mesmo que fosse negativa, tendo havido autores que reconheceram que isso foi importante para o livro seguinte que escreveram, pois tiveram um feedback autêntico do leitor».

Filipa Melo, que atualmente leciona a pós-graduação em Escrita de Ficção, na Universidade Lusófona, entende que os clubes de leitura «são importantes enquanto partilha de experiências por parte dos leitores, sempre sem preconceitos». Sublinha que os participantes da Comunidade Almedina «só se conheciam dali, nem sabiam a profissão uns dos outros, mas sabiam, apenas pela forma como interagiam a respeito do livro, que determinada pessoa tinha um stress pós-traumático de guerra ou que outra tinha enfrentado um duro processo de divórcio».

Lê-se mais mas faltam mentores

A escritora defende que «há um aumento inegável dos hábitos de leitura em Portugal, comparando com o que acontecia há uns dez anos, o que pode significar uma verdadeira democratização no acesso à leitura, em suportes diferentes, com o formato digital a ganhar espaço». E acrescenta que «existem cada vez mais leitores ocasionais, em parte alguns que se reaproximaram dos livros, o que é ótimo, mas continua a haver poucos livros comprados».

Filipa Melo alerta no entanto que «hoje em dia já não existe um mentor, como antigamente, e a base está na divulgação massiva dos livros mais populares, que facilmente atingem os leitores, com uma lógica algorítmica, fazendo com que sejam sempre os mesmos autores a serem vendidos, não tendo aumentado a diversidade de escolha». E acrescenta: «Há mais gente a ler, mas a partilha de experiências de leitura depende muitíssimo da qualidade do seu mentor que, tal como um crítico, pode fazer evoluir um leitor comum para um leitor de fundo, lamentando-se que os críticos literários tenham desaparecido».

Na sua opinião, «o essencial é saber distinguir entre popularidade e qualidade, um livro muito vendido não é obrigatoriamente superficial, tal como um clássico, tido como ‘difícil’, não é obrigatoriamente relevante para todos os leitores». Por isso, conclui, «se a experiência de leitura está a passar de individual a social, grande parte disso depende da mediação».

‘Aqui nasceram grandes amizades’

Ana Cecília é responsável pelo Giro Pelos Livros, um clube de leitura do Giro Cultural, em Lisboa. O clube de leitura da manhã tem encontros mensais às terças e quintas-feiras, entre as 11h00 e as 13h00, com o custo de 25 euros por pessoa. Já o clube de leitura da noite tem também encontros mensais, entre as 19h00 e as 21h00, igualmente a 25 euros por participante. Neste caso, «é dedicado a autores de diferentes países e culturas, com as escolhas literárias a celebrarem mulheres incríveis como protagonistas», refere. No entanto, realça que «os autores podem ser masculinos, desde que a temática tenha a ver com o universo feminino».

Para todos os encontros, Ana Cecília contrata uma mediadora para enriquecer a conversa. «O objetivo não é fazer uma crítica literária. As pessoas podem inclusivamente ter a liberdade de dizerem que não gostaram de determinada personagem, ou que não conseguiram terminar a leitura da obra, o importante é que conversem sobre as emoções que o livro despertou nelas», explica.

Por vezes, para além do encontro, existe mesmo um almoço ou um café associado, pois a ideia é que seja um espaço de confraternização. «Eu sou brasileira e demorei a conseguir fazer amizades em Portugal, este acabou por ser um espaço que ajudou a criar relações e posso dizer que aqui nasceram grandes amizades», confessa.

Atriz criou clube de leitura feminista

O Heróides, da livraria Cassandra, é outro clube de leitura feminista, tendo sido criado em janeiro de 2021 pela atriz e encenadora Sara Barros Leitão. As inscrições são totalmente gratuitas. «Durante a pandemia, estava fechada em casa. Lia muito, mas apercebi-me que quase exclusivamente homens ocidentais. Perguntei-me ‘mas onde estão as autoras mulheres?’ e foi dessa ideia que nasceu o clube feminista», explica.

Os encontros são normalmente via zoom e acontecem no último sábado de cada mês. «Temos sempre um convidado por sessão, não necessariamente uma mulher e a ideia é conversar sobre o livro e sobre as reações que o livro espoleta. Por vezes, nem temos convidado e a comunidade encontra-se presencialmente», revela. E realça que «existe um grande transversalidade, desde obras de ficção a poesia, passando até por banda desenhada».

Sara Barros Leitão sublinha que «o convidado não tem de ser alguém conhecido, aliás, no último encontro, foi uma cabeleireira da cidade do Porto». Mas também já foi, por exemplo, a escritora Ana Paula Tavares, que recentemente recebeu o Prémio Camões 2025, mas que até colaborou com a Heróides muito antes de ter sido premiada.

O próximo encontro vai acontecer no sábado, 26 de setembro, entre as 11h00 às 13h00, via Zoom. A leitura conjunta deste mês será “#MeToo - um segredo muito público”, de Sílvia Roque, Rita Santos, Maria João Faustino e Júlia Garraio, com a presença desta última autora. «Já analisámos livros cujos autores estiveram envolvidos em situações públicas difíceis de gerir. No entanto, apesar de estarmos do lado das vítimas e de repudiarmos esses comportamentos, em vez de proibirmos a leitura dos livros, preferimos discuti-los e explicar como nos devemos posicionar em casos destes», diz.

Sara Barros Leitão garante que um dos objetivos não é aumentar o número de participantes nas sessões. «Aliás, posso dizer que não tem havido maior procura. Temos à volta de 80 pessoas, em que cerca de metade vem sempre e a outra metade são pessoas que vão e vêm. Temos um público fiel, de várias partes do mundo e há quem apenas ouça, enquanto realiza as tarefas domésticas, está no carro ou a fazer jogging».

A principal dinamizadora do Heróides congratula-se com as relações que se têm construído. «Isto é muito mais do que um clube de leitura, tendo-se formado redes de solidariedade que superam o que alguma vez imaginei. Temos pessoas que perceberam aqui que a vida que levavam não fazia sentido e que por isso se divorciaram. Quando alguma companheira precisa de um advogado para tratar do divórcio ele aparece, quando é preciso uma casa para dormir, ela aparece», destaca, acrescentando que «inclusivamente já aqui nasceram relações amorosas».

Câmara de Oeiras tem nove clubes de leitura

A Câmara Municipal de Oeiras tem apostado em força na criação de clubes de leitura e já são nove: três em Carnaxide, três em Oeiras, dois em Barcarena e um em Algés, todos a funcionar nas Bibliotecas Municipais.

Gaspar Matos, diretor do Departamento de Arte, Cultura, Turismo e Património Histórico da Câmara de Oeiras sublinha que o objetivo «é estimular o gosto pela leitura e o debate em comunidade, sendo interessante as ideias diferentes que são partilhadas pelas pessoas que leram o mesmo livro, mas cada uma leu o ‘seu’ livro, interpretando-o de maneira singular». E destaca igualmente «o relacionamento intergeracional que estes encontros proporcionam».

Carnaxide destaca-se com três clubes de leitura: um para adultos, outro para jovens adultos, chamado Ministério do Livro e outro para participantes entre os 9 e os 14 anos, designado por Só Mais Um Capítulo, que é dinamizado por um jovem de 12 anos, Francisco Borges.

É discutido um livro por mês, sendo o mesmo livro em todas as bibliotecas. A exceção ocorre na Livraria Municipal Verney, em Oeiras, onde se reúne o Silent Book Club. «Destina-se a pessoas mais introvertidas. Durante 45 minutos, cada um lê em silêncio o livro que quiser. Depois, pode ir-se embora ou ficar para conversar sobre a obra que escolheu», explica o responsável da Câmara Municipal de Oeiras. «Estávamos com alguns problemas de adesão e essa foi a forma que encontrámos para chamarmos mais pessoas, felizmente com sucesso», revela Gaspar Matos.

Um Livro, Uma Comunidade foi outra iniciativa criada pelas Bibliotecas Municipais de Oeiras, ao longo dos últimos quatro anos, nos meses de abril ou maio. «Contactamos as editoras e compramos 1000 livros de determinado autor, oferecendo-os a alunos, funcionários municipais, grupos de leitura e público empresarial. Depois, esse autor vem ao município de Oeiras debater esse livro com os alunos das universidades, universidades seniores e clubes de leitura. Ou seja, o debate, em vez de estar circunscrito às 20 ou 25 pessoas dos grupos de leitores, chega a milhares de pessoas», destaca.

Em 2023 o convidado foi Valter Hugo Mãe, com o livro “A Máquina de Fazer Espanhóis”, em 2024 foi a vez de Dulce Maria Cardoso, com a obra “O Retorno”, no ano seguinte Bruno Vieira Amaral, com “As Primeiras Coisas” e no ano passado “Revolução”, de Hugo Gonçalves.