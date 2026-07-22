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"Partiu o homem. Ficou a voz": as sentidas homenagens a Luís Represas

A morte de Luís Represas desencadeou uma forte reação no mundo da música, da política e da cultura. O legado do fundador dos Trovante foi recordado por figuras públicas que destacaram a voz, a obra e a marca que deixou em várias gerações de portugueses.
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"Partiu o homem. Ficou a voz": as sentidas homenagens a Luís Represas
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O cantor e compositor assinalava este ano 50 anos de carreira.
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A morte de Luís Represas, aos 69 anos, desencadeou uma onda de homenagens de norte a sul do país. São muitas as mensagens que recordam o cantor e compositor como uma das figuras mais marcantes da música portuguesa das últimas décadas.

"Partiu o homem. Ficou a voz", afirmou António José Seguro

O Presidente da República lamentou a morte do fundador dos Trovante através de uma nota divulgada durante a visita oficial que realiza a Cabo Verde.

Na mensagem, o chefe de Estado escreveu que "há vozes que não pertencem apenas a quem as canta", sublinhando que o legado de Luís Represas "pertence ao tempo, à memória e ao coração de um povo".

"Uma voz que soube transformar a nostalgia em esperança, a simplicidade em beleza e a música num lugar onde Portugal tantas vezes se reconheceu. Das praças aos palcos, dos dias de festa aos momentos de recolhimento, o seu talento ensinou-nos que há canções capazes de vencer o tempo.", afirmou o presidente.

"Hoje perdi um amigo. Choro, em Cabo Verde, a sua partida. Recordo a noite fantástica no passado dia 21 de março. Recordo tantos momentos bons ao longo dos anos. Saudades do futuro, Luís... Talvez um dia te encontre...", pode ler-se no final da nota.

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Luís Montenegro destaca "uma das maiores referências musicais"

Também o primeiro-ministro reagiu na rede social X, descrevendo Luís Represas como "uma das nossas maiores referências musicais".

Na publicação, Montenegro considerou que a morte do artista representa "uma perda para o país e para a cultura portuguesa", acrescentando que a sua música continuará viva através das canções que marcaram sucessivas gerações.

O chefe do Governo apresentou ainda condolências à família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela obra do cantor.

Artistas recordam um "Luís insubstituível"

Entre as muitas reações do meio artístico, Herman José, Pedro Abrunhosa, Tony Carreira, João Pedro Pais, João Baião, Sónia Tavares e Eugénia Melo e Castro estão entre os nomes que prestaram homenagem ao músico.

Herman José recorreu a um verso de Luís de Camões para recordar o amigo, descrevendo-o como "um Luís insubstituível".

"E aqueles que por obras valerosas / Se vão da lei da morte libertando.", pode ler-se na descrição.

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Já Pedro Abrunhosa, no Instagram, dirige-se diretamente ao músico e diz: "A morte não devia levar os que cantam o Poema mais difícil: o da dignidade humana. Obrigado, Querido Luís!"

Tony Carreira, nas suas redes sociais, também recordou o colega: "Do Luís fica a voz inconfundível, ficam as canções, que merecem continuar a ser ouvidas, cantadas e partilhadas. Fica também o enorme sentido de humor que levava para todos os momentos."

Já Eugénia Melo e Castro confessa estar "em total choque" e recorda décadas de amizade.

Em várias mensagens repetiu-se a mesma ideia: desaparece o homem, mas permanece uma obra que continuará a acompanhar várias gerações de portugueses.

Uma voz que marcou várias gerações

Fundador e vocalista dos Trovante, Luís Represas construiu uma carreira de quase cinco décadas, primeiro com a histórica banda e depois a solo.

Canções como "125 Azul", "Perdidamente", "Feiticeira" ou "Neve Sobre a Marginal" tornaram-se clássicos da música portuguesa. Para muitos portugueses mais jovens, a sua voz ficou também eternizada nas versões portuguesas das canções do filme Tarzan, da Disney.

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