'Pai Rico, Pai Pobre': autor do best-seller acumula dívida bilionária

Robert Kiyosaki diz ter cerca de 1,2 mil milhões de dólares em dívida. A antiga companheira garante que o valor está ligado sobretudo a investimentos imobiliários feitos com parceiros. Já o autor defende que a dívida pode ser uma ferramenta para criar riqueza.

Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, revelou que tem cerca de 1,2 mil milhões de dólares em dívida, o equivalente a mais de mil milhões de euros.

A revelação pode parecer surpreendente vinda de um dos autores mais conhecidos na área das finanças pessoais. No entanto, Kiyosaki defende há décadas uma filosofia pouco convencional sobre o recurso ao crédito e garante que não encara a dívida como necessariamente negativa.

O escritor explicou recentemente que utiliza empréstimos para adquirir ativos capazes de gerar rendimento, sobretudo no setor imobiliário.

Num episódio do seu podcast, publicado em junho, Kiyosaki voltou a abordar o tema e afirmou que devia 1,2 mil milhões de dólares "on purpose", ou seja, de forma deliberada.

A dívida não é toda de Kiyosaki

Apesar da dimensão do número, a quantia não corresponde ao valor que Robert Kiyosaki deve individualmente.

Numa entrevista à Vanity Fair, Kim Kiyosaki, ex-mulher e antiga parceira de negócios do autor, a dívida está relacionada com um conjunto de investimentos imobiliários realizados em parceria com outros investidores. O portefólio envolve cerca de 1.500 apartamentos, sendo a dívida repartida entre os vários investidores.

A estimativa divulgada para a exposição pessoal de Kiyosaki situa-se entre 30 e 60 milhões de dólares, (cerca de 25,8 milhões a 51,6 milhões de euros), um valor ainda assim elevado, mas muito distante dos 1,2 mil milhões frequentemente associados ao seu nome.

Kim Kiyosaki explicou ainda que o autor tem tendência para utilizar declarações de grande impacto para chamar a atenção para as suas ideias financeiras.

Para Kiyosaki, há dívida "boa" e dívida "má"

A distinção entre dívida boa e dívida má é uma das ideias centrais da filosofia financeira defendida por Robert Kiyosaki. O autor considera que pedir dinheiro emprestado para comprar um ativo que gera rendimento pode ser uma estratégia de criação de riqueza. Pelo contrário, entende que uma dívida utilizada para adquirir bens que apenas representam despesas deve ser evitada.

É precisamente esta lógica que aplica aos investimentos imobiliários.

Em vez de vender propriedades valorizadas, Kiyosaki recorre ao financiamento garantido pelos próprios ativos para obter capital e continuar a investir. Dessa forma, mantém os imóveis e utiliza o dinheiro obtido através dos empréstimos para financiar novas operações.

O mecanismo é conhecido no setor imobiliário como alavancagem financeira. Pode aumentar significativamente os ganhos quando os ativos valorizam e os rendimentos conseguem suportar os custos do financiamento, mas também pode ampliar as perdas quando as condições do mercado se deterioram.

"Uso a dívida como dinheiro"

Kiyosaki já tinha explicado esta estratégia publicamente em 2024.

"Eu uso a dívida como dinheiro e não guardo dinheiro", afirmou então o autor, defendendo que o dinheiro pode perder valor ao longo do tempo devido à inflação.

A sua posição contrasta com a recomendação tradicional de reduzir o endividamento e manter uma parte significativa do património em liquidez.

Para Kiyosaki, a questão fundamental não é simplesmente ter ou não ter dívida, mas perceber para que é utilizado o dinheiro emprestado.

O autor considera que uma dívida associada a ativos capazes de produzir rendimento pode ser uma ferramenta financeira, desde que seja possível suportar os pagamentos.

Uma estratégia com riscos

A utilização de dívida em grande escala não deixa, contudo, de representar riscos.

Especialistas ouvidos sobre o caso alertam que a alavancagem pode funcionar nos períodos de valorização dos ativos, mas tornar-se particularmente pesada quando os preços caem ou os rendimentos gerados pelos investimentos diminuem.

Quanto maior for o endividamento, maior pode ser também o impacto de uma subida das taxas de juro, de uma queda no valor dos imóveis ou de dificuldades em garantir receitas suficientes para cumprir as obrigações financeiras.

A própria história empresarial de Kiyosaki inclui um episódio de insolvência. Em 2012, a empresa Rich Global LLC, ligada aos seus negócios de educação financeira, entrou em processo de falência depois de uma disputa judicial que resultou numa sentença superior a 20 milhões de dólares. A empresa em causa era a devedora no processo, não Kiyosaki pessoalmente.

O homem que ensinou milhões a lidar com dinheiro

Publicado originalmente em 1997, Pai Rico, Pai Pobre tornou-se uma das obras mais conhecidas sobre educação financeira popular.

O livro apresenta a visão de Kiyosaki sobre dinheiro, património, investimento e endividamento e defende, entre outras ideias, que a aquisição de ativos capazes de gerar rendimento deve ter prioridade sobre o consumo.

Quase três décadas depois da publicação da obra, o próprio autor continua a aplicar e a defender uma das suas ideias mais controversas: a de que determinadas formas de dívida podem ser utilizadas como instrumento para construir riqueza.