Odisseia: uma ousadia digna de Homero

Com receitas que superam os mil milhões de dólares nas bilheteiras, a adaptação de Christopher Nolan é já o acontecimento cultural mais significativo dos últimos anos. Ocupando uma posição charneira entre os campos especializados e a cultura popular, o cineasta inglês assume-se como um elo decisivo na tradição homérica.

Eles não estão mortos, não estão de todo mortos, e o mar ainda parece capaz de engasgar-se no seu eterno movimento. Com cada alvorada, como nuns versos de D.H. Lawrence, as ordens de Odisseu aos comandantes da sua frota fazem-se ouvir quando contorna essas ilhas envolvidas pela bruma, e o poeta pede que não lhe tragam já o café para que essa espécie de sonho ou feitiço não se desvaneça, preferindo aguardar, vendo à distância os barcos aqueus deixar para trás as ilhas. Aqueles gritos são ainda audíveis três mil anos depois.

De algum modo, em todos nós persiste algo dessas visões cujo fôlego persiste e molda a cultura, essa alma que se dispersa noutras almas, tudo o que admite ser repartido pelos vivos, ao longo das gerações, como ladrões, sentindo exaltação e remorsos ao ouvir contar episódios que não lhes pertencem, chorando mortos que dificilmente dizem alguma coisa ao nosso sangue, sentindo o alheio como se nos fosse próximo e nos dissesse respeito.

Invejamos o artificioso engenho e a audácia de Odisseu, a glória e o martírio, a força desafiadora diante dos elementos, entre eles, o desconhecido, e mesmo esse reconhecimento da impermanência e da própria flutuação dos humores do real, que nos deslumbra e conquista, mas também nos esmaga e aterroriza.

Essa dimensão de aventura que ilumina vidas alheias e as torna tão próximas de nós, liga-as aos nossos caracteres pelo modo como desenham sons parecidos e buscam exprimir uma semelhança, para que assim cada um de nós possa reconhecer-se nos grandes perfis, tornar-se o espelho e a réplica das figuras que atingiram o tempo na sua expressão mais vasta, nesse sopro que transmitem entre si os homens ao construir a dimensão da imortalidade na terra. Homero representa esse sopro que nos restitui ao mais sublime dos nossos dons, esta capacidade de sermos comovidos por uma voz imortal, que persiste viva em poemas que nos ligam aos mortos como àqueles que ainda estão por nascer. Aqueles versos, cosidos com esses reflexos de infinito, fazem-nos sentir a morte como uma interrupção e uma ofensa profunda.

«Do que existiu, nada mais resta, nada sobrevive», escreve Plutarco, em O Crepúsculo dos Oráculos. «Tudo nasce e se perde, no mesmo momento: as nossas acções, as palavras, os sentimentos – tudo como rápido rio o tempo arrasta… A memória, para nós, é o ouvido de coisas que já ensurdeceram, a visão de coisas que já cegaram.» Esta passagem exprime bem essa angústia propriamente humana diante da acção do tempo, do efeito de erosão com que este age ao nível da escala humana, e também esse anseio de o deter, impedi-lo, a todo o custo, de arrastar as coisas e esfumar-se. Mesmo num tempo já sem aventuras nem assombros, reclama duração a sua alma arbitrária. Encomendar-se às Musas, filhas de Mnemósine, a Memória, é assim procurar exprimir-se por meio de uma palavra que prende e seduz, capaz de chegar aos confins do mundo, às nascentes da noite, construindo esse além onde os deuses gozam os seus privilégios eternos, de modo a que os homens – limitados, levianos, imprudentes, indecisos, incapazes de qualquer previsão – possam transcender-se.

Com essa tenacidade insistente que é a maior força de Odisseu, os mitos preservam em si essas sombras de antigos sonhos, e há algo dos seus resíduos que incessantemente chega a até nós, como esse arrependimento que sempre acompanha a ousadia de pensar.

Como nos lembra Pascal Quignard, «há um caminho que não se esquece naquele que pensa», e é isso que significa a palavra grega método (meta-hodos): o caminho inverso (a via recapitulativa) em que o modo de trans-porte só é possível nesse movimento de voltar atrás, que em grego se diz meta-phora. Um ser vivo que toma consciência de si mesmo está a todo o momento a proceder a um esforço de recomposição, aproveitando as «mnemotecnias dos seus mortos».

Um canto que persiste ao longo de três mil anos

A Odisseia, como A Ilíada, não são livros que se lê de uma vez e para sempre. São catedrais rumorosas e semoventes erguidas ao longo dos séculos, e respondem a esses mistérios sedentos que carregamos nas veias. Mas se este canto persiste no seu rasgo atroador ao longo de três mil anos, deve muito do seu enlevo e influência a uma espécie de sublime cuja existência se respalda numa fabulosa simplicidade. Aquele mar aventuroso, com todos os seus riscos, obrigava os homens a provarem a sua têmpera, mas com os séculos foi dando lugar a um mar de papel impresso, e as tantas traduções e recriações da Ilíada e da Odisseia não são outra coisa senão diversas perspectivas de um facto móvel, um longo sorteio experimental de omissões e de ênfases.

Hoje, compensamo-nos da falência desses anseios épicos que levavam aos grandes feitos humanos, com a mitificação a dar lugar a uma mistificação, essa aptidão obstinada em não jogar o jogo dos deuses, e que ao ser sempre aperfeiçoada deu lugar à primazia da técnica, segundo Blanchot, para quem a prudência com que Odisseu venceu as Sereias encerra uma forma de perfídia, por ter buscado fruir do espectáculo sem aceitar as consequências. Diz-nos ele que essa «cobarde, medíocre e calma fruição, comedida, como convém a um grego da decadência que jamais mereceu ser o herói da Ilíada, essa cobardia feliz e segura, baseada aliás num privilégio que o coloca fora da condição humana», é aquilo que marca uma traição do canto, o qual despertava nos homens «esse prazer extremo de cair que lhes é impossível satisfazer nas condições normais da vida». De ora em diante, o canto já não é imediato, mas passa a ser contado, e torna-se, por isso, um tanto inofensivo.

Blanchot diz-nos que o túmulo das Sereias se encontra no interior da Odisseia, marcando também o fim da ode, admitindo que a partir dali triunfa a narrativa, o romance. Isto significa um corte com os deuses, sendo que a navegação passa a ser «uma história inteiramente humana, interessa ao tempo dos homens, está ligada às paixões dos homens».

Esta luta assinala uma inflexão no sentido dos homens se libertarem de uma moldura trágica, mas não significa que se perca a vitalidade tumultuosa. Uma leitura que é secundada por Pietro Citati. «Com a Odisseia, os deuses afastam-se, retiram-se, abandonam o mundo. Deixam de ser vistos como são: a luz radiosa e o perfume de Deméter perdem-se para sempre. Quando nos aparecem, endossam com graça e naturalidade um corpo humano – Atena é um jovem príncipe de pés luzentes, ou uma talentosa tecedeira, Hermes, um jovem esbelto, com a primeira barba a despontar. Assim escondidos, olham-nos e espiam-nos, porque qualquer vagabundo ou estrangeiro pode ser um deles. No entanto, não aparecem a todos os homens. Há muitos que não os vêem, mesmo nos seus corpos ilusórios, e têm de se adaptar à ausência e ao vazio que se criaram no mundo. Só são vistos pelos homens tocados pela graça.»

Esta é uma intuição fundamental para o filme de Nolan, que dá uma centralidade desmesurada à Lei de Zeus, ao princípio da hospitalidade (xenia), que choca directamente com o ódio ao Outro, a tentação de encarar o estrangeiro ou o migrante como uma ameaça aos nossos valores. Sugere-se que «o povo dos Mares» são esses fantasmas que, na tentativa de regressarem a casa depois da guerra de Tróia, levam aquela mesma impiedade, saqueando e queimando tudo à sua passagem.

Esse nebuloso hiato entre o momento em que as frotas dos Aqueus deixam a praia e procuram o caminho de regresso a casa sustenta essa dúvida sobre quem são aqueles homens, e de que modo não serve a viagem como uma forma de Odisseu pôr à prova os seus homens, reconhecendo o perigo de os trazer de volta a Ítaca. Circe, no filme de Nolan, insiste repetidamente que não os transformou em porcos, mas se limitou a libertá-los dos seus disfarces. São inúmeras as possibilidades de indagação e que sustentam o perene fascínio exercido pela Odisseia, essa epopeia do mar e de todos aqueles que nele se fazem ao largo nas suas «naus negras».

O eterno desencontro consigo mesmo

Homero sentia o mar como esse majestoso e velho estranho, essa dimensão que nos interpela e desafia, mantendo um fulgor incomparável com o seu sabor a sal, a sua orquestração das tempestades e das bonanças, servindo de pauta às subtis modulações do diálogo entre a imensidão e o desejo de regressar a casa. Como vinca Claudio Magris, «a grande pergunta que um Odisseu sente dirigirem-lhes e dirige a si próprio é se ele, atravessando o mundo e a existência, pode voltar a casa, a Ítaca, ou seja, a si mesmo, confirmado – não obstante tantas perturbadoras peripécias – na sua identidade e confirmando o seu sentido da vida ou se será forçado a ir sempre adiante e sempre mais longe, descobrindo a impossibilidade de formar a sua pessoa e de encontrar um significado nas coisas, perdendo-se pelo caminho e tornando-se continuamente um outro.»

Por seu lado, sentindo a necessidade de um livro vigésimo terceiro da Odisseia, Borges não se resigna com o final que Homero nos deu, admitindo que esse final nos rouba algo, ao vermos Odisseu devolvido à sua ilha e ao seu leito. «Já no amor do partilhado leito/ Dorme a clara rainha sobre o peito/ Do seu rei. Onde está, porém, o homem/ Que nos dias e noites de exclusão/ errava pelo mundo como um cão/ Dizendo que Ninguém era o seu nome?» No fundo, é como se Odisseu devesse agora resistir à conclusão, continuando a bifurcar-se, incapaz de regressar definitivamente a casa, como se fosse estancada a ferida, e isso nos obrigasse a supor o que seria dele se continuamente falhasse, continuando pelos séculos aquela busca de algo para sempre perdido.

No fundo, o milagre desta epopeia é a forma como exprime esse eterno desencontro consigo mesmo, aquela falha que distingue o canto das Sereias, que como o Odisseu de Nolan vinca, lhe dizem que o seu desejo de regressar a casa é um desejo antes de mais daquilo que foi já vivido e se perdeu para sempre. Na mesma linha de Borges, também Joseph Brodsky endereçou em nome de Odisseu uma carta ao filho:

«Meu querido Telémaco,

A guerra de Tróia

acabou há muito; já nem recordo quem a venceu.

Os Gregos, decerto, pois só eles deixariam

tantos mortos tão longe da sua pátria.

Mas o meu regresso prolongou-se em demasia.

Enquanto por lá desperdiçávamos o tempo, o velho Posídon,

ao que parece, não fez mais do que dilatar o espaço.

Não sei onde estou nem que lugar é este.

[...]

Telémaco, meu filho!

Para quem se viu destinado à errância, o rosto

de todas as ilhas parece o mesmo. E o espírito

tropeça ao contar as vagas; os olhos, moídos

de tanto fitar o horizonte, perdem-se;

e a carne da água entope os ouvidos.

Já nem me lembro de como acabou a guerra;

e mesmo a idade que terás – nem isso já sei.

Cresce, pois, Telémaco. Faz-te homem.

Só os deuses sabem se voltaremos

a ver-nos. Há muito deixaste de ser a criança

diante da qual eu sustinha os bois do arado.

Não fosse a astúcia de Palamedes,

ainda viveríamos sob o mesmo tecto.

Mas talvez ele tivesse razão; longe de mim,

estás a salvo de toda a tentação edipiana,

e os teus sonhos, Telémaco, permanecem inocentes.»

Acima de tudo está a lira

Como tantas das figuras que conquistaram a imortalidade, Homero quase foi destruído por uma vida sujeita aos humores e desvarios da mais «pura especulação». Não sabemos sequer se este homem existiu. E o facto de sete cidades disputarem entre si o seu nome basta para nos fazer duvidar da sua historicidade. Talvez não tenha havido um só Homero, mas uma série de rapsodos que foram consorciados sob este nome. As tradições são unânimes em apresentá-lo como um poeta cego, e, no entanto, como tantos têm assinalado, a poesia de Homero tem no seu esplêndido apelo visual, um dos seus méritos decisivos. Oscar Wilde, que considerava a sua própria poesia excessivamente visual, procurou corrigir esse defeito, tentando aproximar-se de uma poesia mais auditiva, musical, digamos, como a de Tennyson ou a de Verlaine, que tanto admirava, e dizia para consigo: «Os gregos sustentaram que Homero era cego para significar que a poesia não deve ser visual, que o seu dever é ser auditiva.» Notando isto, Borges diz-nos que é possível supor que Homero não tenha existido, mas que os gregos gostavam de imaginá-lo cego para insistirem na ideia de que a poesia é, antes de mais, música. Acima de tudo, está a lira.

M.S. Lourenço, num estupendo ensaio com o título ‘Um Templo no Ouvido’, diz-nos que «na aspiração de toda a arte à condição de Música desempenha um papel crucial a percepção – mesmo semiconsciente – de que na verdade todo o mundo é Som e de que a constituição última da matéria é a vibração». Para o pai do tradutor para a nossa língua das epopeias homéricas, o fim do «homem auditivo», e a imposição de uma nova cultura visual, implicou para o homem da Idade Moderna a sua alienação «da essência do mundo e da sua própria por ter perdido a consciência de ter sido vítima de um segundo pecado original, o qual consistiu na desvalorização do mundo do ouvido». «Mas sucede que a percepção visual é menos rigorosa e menos fiável do que a percepção auditiva, e que o ouvido é o órgão de percepção mais rigoroso: e assim a consciência (mesmo parcial) desta catástrofe cria o desejo do regresso ao que Walter Pater chama ‘condição de Música’.»

Com a pauta molhada pelas águas mediterrânicas, na poesia homérica há uma harmonia que o ouvido reconhece antes mesmo das imagens virem ao nosso encontro. A todo o momento comparecem aqueles epítetos e as reiterações e outras marcas de oralidade que evidenciam como aquele é um registo que foi sendo sucessivamente decantado, calibrado, cinzelado de forma a seduzir a atenção deslumbrando o ouvido, perpetuando na memória histórias que vivem do seu embalo, moldando um acento e uma dicção particulares capazes de elevar a percepção auditiva, construir um ouvido e uma sensibilidade própria de modo a que a música seja um impulso para a acção. Isso explica a sedução de um enredo compulsivo, o qual se serve dos deuses para dissimular como foi o homem que criou o mundo, e como esse é o verdadeiro ânimo religioso. Tudo isto parece demasiado estranho para as nossas consciências, que se definem por uma espécie de desterro face a esse registo que procurava fixar os elementos do sagrado, que nasciam de um encantamento feito dessa reciprocidade entre o mundo e a linguagem.

Homero: mais do que um homem, uma tradição

Como vinca Magris, Homero é o símbolo do Autor que, enquanto indivíduo e criador concreto, não existe, é antes um mero nome, uma convenção um sinal. Não é um homem tanto quanto uma certa função, a de quem prossegue um relato que outros retomarão depois dele. «De resto, a epopeia é por si só supraindividualidade, uma totalidade coral em que o indivíduo se insere como no Todo da vida e na qual tudo se mantém organicamente ligado, graças ao sentido de unidade que a percorre. Essa tonalidade épica é por outro lado também fruto de uma moderna projecção nostálgica. Desde as origens fundadoras – que à sensibilidade epigonal e decadente dos séculos e milénios sucessivos se mostram duma auroral e incorrupta pureza nascente –, a poesia é eco de outras poesias, voz que entoa cantos que brotaram de outros lábios; o poeta, o aedo que pronuncia o ‘fiat’ da criação já é um ‘remake’. Quando Homero dedilhava a lira, diz uma poesia de Kipling, tirava o que queria de onde queria.»

Também Borges não entendia que algum autor pudesse reclamar inteiramente o crédito das suas obras, admitindo que mesmo os nossos sonhos são obra da história universal, e admitia que até essas suas palavras só as pôde escrever por lhe terem sido sugeridas pelos acontecimentos que as precederam. «Rubén Darío disse-o melhor do que eu: ‘Homero tinha, sem dúvida, o seu Homero.’» As histórias partem de outras histórias, fazendo emergir uma flutuante memória colectiva que banha a consciência individual de cada um de nós quando não a submerge de todo. Assim, mais do que um homem, devemos pensar numa tradição homérica, que recolhia os vários cantos, fragmentos e episódios cosendo-os, de forma a que se reforcem numa ordenada tessitura. Assim, os heróis concentram em si as aspirações e os feitos de tantos homens.

Homero não persiste ao longo de três mil anos por ser um purista, não impregnou tão decisivamente a cultura por ter sabido ajustar-se aos pudores de cada época, ou por ter comovido um punhado de eleitos, satisfazendo as suas tão particulares inclinações eruditas. A sua arte não se caracteriza tanto por uma precisão meticulosa, como por ter apontado àquelas zonas vertiginosas e secretas, as mais saborosas da experiência humana, alcançando uma harmonia que, de um extremo, regressa ao outro extremo, como acontece no arco e na lira.

O crítico literário Pietro Citati fala numa chave absoluta, nesse modo de narrar as coisas passadas e futuras (sendo o futuro também um passado), transportando-as para a linha ideal do presente. «Quando Homero canta, depois de invocar as Musas, está tudo aqui. Qualquer outro lugar é abolido e esquecido.» É isto que Christopher Nolan faz com os seus filmes, sendo hoje um dos poucos criadores com um domínio de tal modo engenhoso da sua arte que isso lhe permite fazer incidir o seu foco em contos exemplares sem se subordinar a eles, capturando a atenção do mundo, arrastando milhões de pessoas a esses recintos e templos meio devolutos, onde consegue restaurar não apenas as possibilidades e a aventura, como o efeito de fascínio que esta oferece. E se a tantos irrita a sua ousadia e a temeridade com que salta por cima das delimitações e coutadas, como herda, transforma e entrelaça elementos de diferentes tradições, não se limitando a cantar, mas a explorar ele mesmo outras visões, é evidente que ele se impôs firmemente como um cineasta com uma ousadia e persuasão homéricos.

As críticas dos guardiões do templo

Quando não passava ainda de um anúncio, não tínhamos mais que uns vislumbres da rodagem do filme, A Odisseia de Nolan colhia já o desdém presunçoso daqueles que têm procurado rebaixá-lo a um mero vendedor de pipocas, por esse pecado capital de apontar um caminho, não só ao reconciliar um público mais vasto com as grandes produções cinematográficas, mas por reaver um efeito de contencioso e drama que promove um assalto às zonas estéticas ou intelectuais protegidas. É uma espécie de classe sacerdotal aquela que mais se ressente com esse assalto, recusando-lhe as proezas formidáveis, desde logo à forma como repôs a fasquia desta arte na hora de marcar encontro com o imaginário, um efeito desleixado pelos cultores de um cinema-museu.

A imaginação visual do filme de Nolan não corresponde com as perspectivas infinitamente particulares, nem está com essas formas artísticas que se renderam à História com o seu bafo de formol, como também não tresanda à retórica da solenidade com que tantos classicistas hoje procuram fazer dos textos da antiguidade clássica monumentos intocáveis. Muitas das mais severas críticas que o filme recebeu pareciam reclamações esboçadas por pessoas que pareciam decepcionados por ter saído de uma sala de cinema como quem sai de um seminário de filologia ou de um programa museológico. No final do filme, Nolan antecipa estas reacções, adivinha que o seu filme será denunciado pelos seus abusos por esses ciosos guardiões do templo homérico. Assim, tantos dos seus detractores acusaram Nolan por lhe faltar densidade, mistério, acusando-o de se limitar a roer o tão robusto espírito que anima aquela epopeia. Mas, para este realizador, chegou o momento de agir, e é nesse aspecto que ele mais se aproxima de Odisseu. «Como diz Píndaro, Odisseu sabe que a oportunidade dura pouco: existe de momento, passados dez minutos não volta a repetir-se. Há que agir no momento adequado e na situação adequada, antes de a oportunidade se esfumar», escreve Citati. «Odisseu nunca foge do tempo, onde nada como na sua água original: adapta-se, submete-se, cede às oportunidades: habita cada instante do presente. Todavia, não se deixa engolir pelo presente, tem sempre em mente uma meta, um objectivo, um futuro.»

O mesmo se poderia dizer de Nolan, que no seu filme denuncia uma era que se condenou a uma relação de imobilidade com a tradição, em que a possibilidade de sugerir outras leituras, de explorar novos ângulos para os antigos mitos, é vista como uma profanação. Acontece que, nesta fase, na sua intervenção enquanto cineasta, Nolan vem assumindo uma inquietação e uma urgência óbvias e que claramente partem de um reconhecimento da crise civilizacional que estamos a viver. «O espírito tortuoso de Odisseu», anota Citati, «não cessa de tramar expedientes, roubos, mentiras, mistificações, relatos falsos, enquanto a palavra fingida e eloquente vai convencendo os espíritos. Esses enganos são também construções engenhosas, maquinadas nas profundezas do espírito, que sabem a artifício e a segredo.» As escolhas de Nolan parecem também elas cada vez mais tortuosas, uma forma de engendrar um ânimo com vista à acção, sendo o cinema que faz um laboratório de sentidos. «Cada época deve tentar sempre arrancar a tradição da esfera do conformismo que se prepara para a dominar», disse-nos alguém cujas palavras tendem a perder força pelo simples facto de o seu nome ser habitualmente repetido por aqueles que o encostam hoje a uma solenidade que em vida sempre lhe foi recusada. «Só terá o dom de atiçar no passado a centelha da esperança aquele historiador que tiver aprendido isto: nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E este inimigo nunca deixou de vencer.»

Eis que apesar da sua imensa fortuna em termos de bibliografia passiva, Homero parecia ter emudecido. Em noites de insónia, quando sentimos estalar as tábuas debaixo dos nossos pés e as velas retesarem-se, ao longe o mar une-se às trevas, erguendo a sua voz, ressoando sonoramente até à cabeceira do leito. Como se nos sacudisse com as suas convulsões, a guerra antiga, que, entre a obsessão e a responsabilidade, nunca terá fim, é ainda a mesma, a mesma para quem erra no mar ou para quem ficou em terra, torcendo os pés nas sandálias antes de voltar a casa, a mesma desde que Tróia exalou o seu último fôlego e o rochedo do gigante cego revolveu a vaga de cuja funda ondulação nascem os grandes hexâmetros, para morrerem na rebentação exausta. E então, Derek Walcott lembra-nos que os clássicos podem trazer-nos algum consolo. Mas não o suficiente.

Um homem que ‘padece muita dores’

Para reaver o homem e a principal linguagem humana, que é a própria acção, de forma a recuperar algum poder sobre aqueles episódios tantas vezes repetidos, Nolan vai contrariar a tonalidade da epopeia, vai recuperar os elementos esquivos, sujos, sórdidos, aquilo que normalmente é deixado fora das odes, do modo de narração poética. O que antes parecia indigno de ser cantado, deve ser restaurado. É aqui que entra a mais emblemática das artimanhas tributadas a Odisseu, mas, através do testemunho de Menelau, relatando o episódio do cavalo de Tróia a Telémaco, que já ouvira inúmeras vezes ser relatada a lenda, ele oferece-se para lhe transmitir agora o verdadeiro custo daquela proeza, e conta-lhe sobre aqueles homens ao longo de dias encerrados, como se viram embrulhados no útero do mito, as intermináveis horas em que tiveram de urinar e defecar em cima uns dos outros, e, uma vez que o cavalo estava meio enterrado na praia, no interior, e para não se denunciarem, como foram obrigados a impor a alguns uma morte por afogamento, à medida que a maré subia, forçados a sufocarem-nos para que os seus gritos não fossem ouvidos por Sinon, o soldado a quem Odisseu confiou a tarefa de transmitir aos troianos que a oferenda era feita aos deuses comuns, escondendo-lhe que esta não passava de mais um terrífico estratagema marcial. Odisseu engana aquele rapaz vindo de Ítaca, por saber que de outro modo não teria dele a honestidade capaz de servir o isco aos troianos.

Desde as primeiras linhas da Odisseia, Odisseu é um homem que «padece muitas dores», mais do que qualquer outro homem, como assinala Pietro Citati. «Conhece a ansiedade, as angústias, as canseiras do espírito e do corpo, os terrores mais excelsos e mais vis: bebe o cálice da existência até à última humilhação, mendigando em sua própria casa». No fundo, o sofrimento é a fonte da sua inspiração. Essa é a principal astúcia deste homem que «aprende a conhecer através do sofrimento». Como anota Citati, «as camadas acumuladas da dor geram a sua arte suprema: a paciência obstinada, a corajosa resignação».

No filme de Nolan, Odisseu é um homem aterrorizado pela sua própria consciência. As suas trevas são habitadas por mortos, assombradas por crueldades. Embora em momentos de aflição suplique aos deuses, sabe que, no fundo, não são mais do que o reflexo dos nossos medos e de tudo o que não ousamos fazer sem remorsos.

Slavoj Žižek chamou a atenção para o facto de o filme tomar o episódio do cavalo de Tróia como o seu ponto de partida, e vinca a ironia de este nem ser referido na Ilíada, o poema que relata aquela guerra, sendo mencionado apenas de passagem na Odisseia, tratando-se de um episódio que só nos é descrito em detalhe na Eneida, de Vergílio. Ao dar-nos esta perspectiva, Nolan parece entender que há um lado do relato que ficou submerso, esse que nos interessa no momento em que devemos estar dispostos a agir, a assumir sacrifícios, a reconhecer como toda a grandeza começa naqueles que não recusam as piores indignidades, e serve-se, por isso, de recônditos ângulos, de forma a mergulhar nas entranhas dos mitos. Nalguns momentos, o filme chega a ser claustrofóbico, tudo menos aquilo que se espera de uma produção hollywoodesca de 250 milhões de dólares. Assim, somos levados aos bastidores da epopeia, a essa zona onde os instintos narrativos ainda não foram absorvidos pela repetição, ainda surgem fragmentos crus que só mais tarde serão depurados.

Uma epopeia dos limites

Uma obra como A Odisseia deve a sua tão vasta influência ao longo dos tempos a essa busca de um sentido profundo, a uma forma de enredamento com a realidade. Como nos diz Claudio Magris, «o livro dos livros e o romance dos romances, é talvez, antes de mais, uma epopeia dos limites, do indivíduo que constrói a sua personalidade, isto é, que a delimita em relação ao fluir indiferenciado, sedutor e destruidor da natureza, que procura dissolvê-lo». «O eu enriquece-se quando enfrenta as diversidades, desde que estas não cheguem a anulá-lo nem a absorvê-lo». O próprio indivíduo assume um papel na forma de estabelecer correspondências, criar um percurso e desencadear efeitos imprevistos. Para os gregos antigos aquilo que distingue um espírito superior é a capacidade de ligar as coisas umas às outras e fechá-las num laço que não se pode desfazer.

Estar atento, urdir uma trama de sentidos, assumir o poder da fala e narrar o mundo é como criá-lo, mas isto não significa necessariamente ser imune ou invulnerável ao real, antes pelo contrário. No entender de Citati, se a existência é uma totalidade de elementos, ligados por fios muito finos, aquilo que define o carácter de Odisseu é a sua extrema curiosidade. Contrariamente ao homem da Idade Moderna, ele não apenas sofre mas faz questão de pôr tudo e todos à prova, por isso os seus enganos, esses enredos que cria e que sabem a artifício e a segredo, ligam-se à sua necessidade de testar a própria realidade, uma vez que ele mesmo se sente resvalar constantemente para a ficção e a mentira. Odisseu luta contra a perda da realidade, conhecê-la, custe o que custar, é aquilo que o torna tão complexo, tão móvel e matizado, capaz dos gestos mais inesperados, não acatando sequer a determinação dos deuses.

Nolan parece reconhecer que nos tornámos seres demasiado absorvidos em ilusões visuais, miragens, simulacros, ficções que apenas reforçam os nossos preconceitos, tendo abdicado dessa ânsia de saber tudo, conhecer a realidade nas suas diversas facetas. Odisseu é aquele que, para compreender os outros, transforma-se, que tem por isso um olhar luminoso, mas o nosso é um tempo que identifica toda a estranheza como um perigo, receia o Outro, o estrangeiro, enche-se de pavor, fabrica medos para se recusar a enfrentar o desconhecido. Nolan confronta este cansaço fundamental que define a nossa época, e que não sinaliza um mero período de decadência, mas sobretudo um efeito de estupor pela forma como se deu uma anquilose dos processos de ordenação, tendo sido abandonados todos os elementos de metrificação, e dando-se simultaneamente um abate do cronometria íntima, como se os contratos com o tempo houvessem caducado. Ora, como assinala Steiner, uma vez que estes determinam em larga medida a nossa consciência, isto tem levado a uma profunda alienação. De certo modo, o abandono dos períodos regulares, da progressão e do ritmo musicais, implicou também que o homem deixou de cultivar e defender a sua memória, deixou de prestar culto a Mnemósine.

Ir ao encontro dos mortos

É importante que, transgredindo de forma óbvia o texto da Odisseia, Nolan obrigue o seu herói a ir em direcção a Ocidente, não acatando como uma mera pena o exílio, mas reconhecendo o seu dever de expiação, de honrar os mortos que, em muitos casos, nem foram enterrados nem lhes foram prestados quaisquer tributos. Occidere liga-se ao poente, ao ocaso, assim, ir em direcção ao Ocidente é ir no sentido daquilo que fenece, ir ao encontro dos mortos. É uma das indicações cruciais do filme: a ideia de que é decisivo pôr a salvo os mortos. Que honrar e respeitá-los é, na verdade, a única forma de construir uma relação de dignidade para os vivos – aqueles que vão morrer. A muitos, não apenas parece ter escapado este ponto, como não faltou quem deplorasse estas falas finais. Num certo sentido é uma das transgressões mais consequentes do filme, sugerindo-se que uma civilização depende mais da forma como nos justificamos perante os mortos, e como damos sentido ao sacrifício a que eles se submeteram ou a que foram submetidos.