O momento que ninguém esperava: segurança sobe ao palco com os Twenty One Pilots no primeiro dia do NOS Alive

Perante milhares de espectadores, o profissional aceitou o desafio e acabou por participar num dos momentos mais memoráveis da noite.

Os Twenty One Pilots deixaram uma marca no primeiro dia da 18.ª edição do NOS Alive. Não apenas pelo concerto no Palco NOS, mas também por um gesto inesperado que conquistou o público presente no Passeio Marítimo de Algés.

Durante a atuação, Tyler Joseph dirigiu-se a um dos seguranças que se encontrava a trabalhar no festival e convidou-o a subir ao palco. Perante milhares de espectadores, o profissional aceitou o desafio e acabou por participar num dos momentos mais memoráveis da noite, sendo recebido com uma enorme ovação.

"Como te chamas?", perguntou Joseph. "Rui", disse o segurança.

A surpresa apanhou desprevenido tanto o profissional como o público. Enquanto muitos assistiam incrédulos ao convite, outros registavam o momento com os telemóveis, e poucos minutos depois, os vídeos começaram a multiplicar-se nas redes sociais, onde rapidamente se tornaram virais.

Rui cantou com Joseph o tema "Ride".

Um momento de proximidade com o público

Conhecidos pela forte interação com os fãs durante os concertos, Tyler Joseph, de 37 anos, e Josh Dun, de 38, voltaram a demonstrar a proximidade que caracteriza os seus espetáculos. Desta vez, os protagonistas não foram apenas os milhares de fãs presentes, mas também um elemento da equipa responsável pela segurança do recinto.

O duo norte-americano subiu ao Palco NOS já depois da meia-noite, apresentando um espetáculo marcado por vários temas de sucesso como "Stressed Out" “Shy Away”, “Heathens”,“One Way”, entre outros.