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O momento que ninguém esperava: segurança sobe ao palco com os Twenty One Pilots no primeiro dia do NOS Alive

Perante milhares de espectadores, o profissional aceitou o desafio e acabou por participar num dos momentos mais memoráveis da noite.
Redação
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Os Twenty One Pilots deixaram uma marca no primeiro dia da 18.ª edição do NOS Alive. Não apenas pelo concerto no Palco NOS, mas também por um gesto inesperado que conquistou o público presente no Passeio Marítimo de Algés.

Durante a atuação, Tyler Joseph dirigiu-se a um dos seguranças que se encontrava a trabalhar no festival e convidou-o a subir ao palco. Perante milhares de espectadores, o profissional aceitou o desafio e acabou por participar num dos momentos mais memoráveis da noite, sendo recebido com uma enorme ovação.

"Como te chamas?", perguntou Joseph. "Rui", disse o segurança.

A surpresa apanhou desprevenido tanto o profissional como o público. Enquanto muitos assistiam incrédulos ao convite, outros registavam o momento com os telemóveis, e poucos minutos depois, os vídeos começaram a multiplicar-se nas redes sociais, onde rapidamente se tornaram virais.

Rui cantou com Joseph o tema "Ride".

Um momento de proximidade com o público

Conhecidos pela forte interação com os fãs durante os concertos, Tyler Joseph, de 37 anos, e Josh Dun, de 38, voltaram a demonstrar a proximidade que caracteriza os seus espetáculos. Desta vez, os protagonistas não foram apenas os milhares de fãs presentes, mas também um elemento da equipa responsável pela segurança do recinto.

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O duo norte-americano subiu ao Palco NOS já depois da meia-noite, apresentando um espetáculo marcado por vários temas de sucesso como "Stressed Out" “Shy Away”, “Heathens”,“One Way”, entre outros.

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