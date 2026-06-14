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O maior T-Rex já descoberto vai a leilão

Sobreviveu 77 milhões de anos e chegou aos nossos dias com grande parte dos ossos intactos. Agora, este gigantesco T-Rex está prestes a ser vendido por um valor milionário.
Sara Porto
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Passaram 77 milhões de anos desde que um gigantesco Tyrannosaurus rex aterrorizou toda a fauna de Dakota do Sul, nos EUA. Agora, o seu esqueleto será leiloado num evento organizado pela  Sotheby’s, em Nova Iorque, marcado para dia 14 de julho. O valor estimado do fóssil – a que chamaram de GUS –, está entre os 20 e os 30 milhões de dólares, o equivalente a 17 e 26 milhões de euros. O dinossauro será apresentado aos potenciais compradores «numa pose predatória sobre uma estrutura feita sob medida», afirma a Sotheby’s no seu site oficial.  «O espécime foi meticulosamente preparado segundo os mais altos padrões, exibindo a beleza natural dos fósseis e preservando informações contextuais importantes», acrescenta. Aproximadamente 82% dos ossos do crânio da fera ainda estão intactos, assim como 75 a 80% da massa óssea, composta por 183 ossos fossilizados.

O esqueleto – com um comprimento corporal de aproximadamente 11,6 metros, um crânio de 137 centímetros, um fémur de 128 centímetros e com 3,8 metros de altura –, foi descoberto no início da década de 2020 pelo arqueólogo Thomas Heitkamp na vasta propriedade de um rancho pertencente ao falecido Gary Gus Licking, um antigo pecuarista da Dakota do Sul. Segundo o mesmo texto, Heitkamp escavou o local durante mais de três anos, desenterrando, limpando, identificando e montando o esqueleto. De acordo com a Sotheby’s, trata-se de um dos maiores espécimes de T-Rex já descobertos. «Encontra-se realmente no topo do mercado» , disse Cassandra Hatton, vice-presidente da casa de leilões americana, num comunicado. «É o tipo de exemplar que atrai museus e colecionadores que compreendem plenamente a raridade de uma peça como essa». Antes do leilão, o T-Rex estará em exibição a partir de 1 de julho na Galeria Breuer da Sotheby’s, em Nova Iorque.

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