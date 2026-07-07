NOS Alive: PSP reforça segurança e transportes públicos aumentam oferta. Conheça os condicionamentos

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A PSP vai implementar uma operação especial de segurança durante o Festival NOS Alive, que decorre entre quinta-feira e domingo no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Paralelamente, as principais empresas de transportes públicos vão reforçar a oferta para responder aos cerca de 60 mil visitantes diários esperados no evento.
Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a operação assentará na prevenção, proximidade e resposta rápida, procurando garantir a segurança dos festivaleiros e minimizar os impactos na circulação rodoviária.
Trânsito condicionado a partir de quinta-feira
Os condicionamentos de trânsito entram em vigor às 15h00 de quinta-feira e abrangem várias artérias da zona de Algés.
Entre os locais afetados estão:
Avenida Brasília;
Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem;
Viaduto da CRIL/IC17, em Algés;
Praça D. Manuel I.
Haverá igualmente restrições no acesso à CRIL através da Avenida General Norton de Matos, em Miraflores, da Avenida Humberto Melo Pereira e da Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais.
Entre as 23h00 e as 04h00, a circulação será mesmo interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.
A PSP aconselha os automobilistas a utilizarem percursos alternativos pela A5, N117/Belém e N6-3 (Alto da Boa Viagem).
Carris cria shuttle especial
A polícia recomenda a utilização dos transportes públicos para chegar ao recinto.
Para o regresso, a Carris disponibiliza um serviço especial de shuttle, com partida junto à saída do festival e três destinos:
Santa Apolónia, com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré;
Marquês de Pombal, com paragem nas Amoreiras;
Oriente, com paragens na Estação de Benfica e Campo Grande.
Na quinta-feira, o serviço funciona entre as 00h00 e as 03h00, enquanto na sexta-feira estará disponível até às 04h00.
CP reforça comboios e Transtejo prolonga ligação fluvial
A CP vai reforçar os Comboios Urbanos de Lisboa durante as madrugadas dos três dias do festival, com partidas adicionais entre:
Algés e Cais do Sodré;
Algés e Cascais;
Cais do Sodré e Algés.
Haverá ainda um Comboio Especial Música entre Santa Apolónia e Porto-Campanhã, nas madrugadas de 10, 11 e 12 de julho.
Também a Transtejo Soflusa reforça a operação. A partir de quinta-feira entra em funcionamento a nova ligação fluvial Trafaria – Porto Brandão – Pedrouços/Algés, que passará a operar diariamente.
Durante as madrugadas do festival existirão ainda carreiras extraordinárias nas ligações:
Cais do Sodré – Cacilhas (03h00 e 04h00);
Terreiro do Paço – Barreiro (03h00 e 04h00).
Objetos proibidos no recinto
A PSP aconselha os festivaleiros a chegarem com antecedência e recorda que todos os participantes serão sujeitos a revistas de segurança.
Entre os objetos cuja entrada é proibida encontram-se:
bebidas alcoólicas;
armas de fogo e armas brancas;
objetos cortantes ou perfurantes;
garrafas de vidro;
latas;
garrafas de água com tampa acima de 500 ml;
garrafas reutilizáveis de metal;
selfie sticks;
cadeiras, bancos e tendas;
correntes, cordas e lanternas;
cartazes de grandes dimensões ou com mensagens ofensivas, discriminatórias ou extremistas.
A PSP alerta que os objetos apreendidos durante as revistas não serão devolvidos.
Quem necessitar poderá recorrer ao bengaleiro instalado junto às bilheteiras, mediante o pagamento de um euro, para guardar objetos não permitidos antes de entrar no recinto.