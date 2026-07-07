NOS Alive: PSP reforça segurança e transportes públicos aumentam oferta. Conheça os condicionamentos

O Festival NOS Alive arranca na quinta-feira com um reforço dos transportes públicos e uma operação especial da PSP. Haverá cortes e condicionamentos de trânsito em Algés, comboios, autocarros e ligações fluviais reforçadas, além de regras apertadas à entrada do recinto

A PSP vai implementar uma operação especial de segurança durante o Festival NOS Alive, que decorre entre quinta-feira e domingo no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Paralelamente, as principais empresas de transportes públicos vão reforçar a oferta para responder aos cerca de 60 mil visitantes diários esperados no evento.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a operação assentará na prevenção, proximidade e resposta rápida, procurando garantir a segurança dos festivaleiros e minimizar os impactos na circulação rodoviária.

Trânsito condicionado a partir de quinta-feira

Os condicionamentos de trânsito entram em vigor às 15h00 de quinta-feira e abrangem várias artérias da zona de Algés.

Entre os locais afetados estão:

Avenida Brasília;

Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem;

Viaduto da CRIL/IC17, em Algés;

Praça D. Manuel I.

Haverá igualmente restrições no acesso à CRIL através da Avenida General Norton de Matos, em Miraflores, da Avenida Humberto Melo Pereira e da Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais.

Entre as 23h00 e as 04h00, a circulação será mesmo interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.

A PSP aconselha os automobilistas a utilizarem percursos alternativos pela A5, N117/Belém e N6-3 (Alto da Boa Viagem).

Carris cria shuttle especial

A polícia recomenda a utilização dos transportes públicos para chegar ao recinto.

Para o regresso, a Carris disponibiliza um serviço especial de shuttle, com partida junto à saída do festival e três destinos:

Santa Apolónia , com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré;

Marquês de Pombal , com paragem nas Amoreiras;

Oriente, com paragens na Estação de Benfica e Campo Grande.

Na quinta-feira, o serviço funciona entre as 00h00 e as 03h00, enquanto na sexta-feira estará disponível até às 04h00.

CP reforça comboios e Transtejo prolonga ligação fluvial

A CP vai reforçar os Comboios Urbanos de Lisboa durante as madrugadas dos três dias do festival, com partidas adicionais entre:

Algés e Cais do Sodré;

Algés e Cascais;

Cais do Sodré e Algés.

Haverá ainda um Comboio Especial Música entre Santa Apolónia e Porto-Campanhã, nas madrugadas de 10, 11 e 12 de julho.

Também a Transtejo Soflusa reforça a operação. A partir de quinta-feira entra em funcionamento a nova ligação fluvial Trafaria – Porto Brandão – Pedrouços/Algés, que passará a operar diariamente.

Durante as madrugadas do festival existirão ainda carreiras extraordinárias nas ligações:

Cais do Sodré – Cacilhas (03h00 e 04h00);

Terreiro do Paço – Barreiro (03h00 e 04h00).

Objetos proibidos no recinto

A PSP aconselha os festivaleiros a chegarem com antecedência e recorda que todos os participantes serão sujeitos a revistas de segurança.

Entre os objetos cuja entrada é proibida encontram-se:

bebidas alcoólicas;

armas de fogo e armas brancas;

objetos cortantes ou perfurantes;

garrafas de vidro;

latas;

garrafas de água com tampa acima de 500 ml;

garrafas reutilizáveis de metal;

selfie sticks;

cadeiras, bancos e tendas;

correntes, cordas e lanternas;

cartazes de grandes dimensões ou com mensagens ofensivas, discriminatórias ou extremistas.

A PSP alerta que os objetos apreendidos durante as revistas não serão devolvidos.

Quem necessitar poderá recorrer ao bengaleiro instalado junto às bilheteiras, mediante o pagamento de um euro, para guardar objetos não permitidos antes de entrar no recinto.