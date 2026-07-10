NOS Alive arrancou em força com Twenty One Pilots, A Perfect Circle e Keanu Reeves. Veja as imagens

O Passeio Marítimo de Algés voltou a encher para o arranque da 18.ª edição do NOS Alive. Twenty One Pilots, A Perfect Circle, Alabama Shakes, Dogstar, Matt Berninger e The Royston Club marcaram o primeiro dia do festival. Veja a galeria com os melhores momentos dos concertos e do ambiente vivido no recinto.

Chegámos a 18ª edição do festival da linha,de Cascais, uma vez mais, o passeio marítimo de Algés recebe uma edição do Nos Alive com um cartaz bem preenchido e com vários nomes sonantes nestes 3 dias de verão. Os dias 9/10/11 estão sempre guardados para este festival de música e muita cultura.

O primeiro dia foi dedicado a concertos que agradavam desde jovens com o som alternativo do duo Twenty One Pilots até aos australiano Nick Cave que junta uma multidão de público de várias idades.

O Palco principal, Palco Nos, abriu portas com a banda Galesa, os The Royston Club com o seu indie rock a cativar o já bastante publico por lá.

Do outro lado do parque, tínhamos no palco Heineken o trio Americano Dogstar, que teve uma enchente invulgar, talvez justificado pelo facto de o baixista desta banda rock dos anos 90, oriunda da Califórnia, ser Keanu Reeves, o conhecido actor, que deixou curioso o muito público (mais feminino ).

Entretanto a correria era grande de volta ao palco Nos, uma das vozes mais influentes da actualidade vinha a Portugal com o seu segundo projecto musical, os A Perfect Circle, esta banda de culto e bem conhecida no Mundo inteiro, incluindo Portugal, mas na banda Tool, uma das bandas mais conhecidas e influentes nos dias de hoje é de onde o público conhece Maynard James Keenan.

Já o concerto dos A Perfect Circle ia longo e no palco Heineken começava a banda blues rock de Alabama, os alabama Shakes, projecto liderado pela vocalista e guitarrista Brittany Howard, com a sua voz e ritmo inconfundível.

Os Alabama Shakes prepararam terreno para a maior enchente do dia, com o Australiano Nick Cave a deixar um nos Alive muito bem composto em delírio.

A noite não era só para o Nick Cave, já que no palco Heineken estava guardado para outro nome de peso no indie rock, Matt Berninger o conhecido vocalista dos The National, vinha a solo para deixar a noite ainda mais composta e deixar o público mais jovem mais a vontade para receber os Twenty one pilots no palco Nos, já que deu para perceber que assim que Nick Cave acabou o seu set de mais de duas horas, o público seguiu caminho para ver Matt Berninger.

Mas o Headliner da noite do palco Nos ia deixar todos em delírio com o seu som alternativo a juntar muitos estilos, incluindo Rap e rock, o dou americano Twenty one pilots, não deixou o público indiferente com um show poderoso, tanto visualmente como musicalmente.