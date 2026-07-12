NOS Alive 2026 termina com lotação esgotada e noite memorável ao som de Pixies, Buraka Som Sistema e Teddy Swims

O terceiro e último dia do NOS Alive 2026 voltou a registar lotação esgotada, encerrando a 18.ª edição do festival com milhares de pessoas no Passeio Marítimo de Algés, numa jornada que confirmou o sucesso de mais uma edição do maior festival de música realizado em Portugal

O NOS Alive despediu-se da edição de 2026 com um recinto completamente cheio no sábado, 11 de julho. Depois de dois dias de forte afluência, o festival voltou a esgotar a lotação, reunindo dezenas de milhares de festivaleiros para uma programação que cruzou rock, pop, música eletrónica e talento nacional.

O ambiente começou a fazer-se sentir desde o início da tarde, com o público a distribuir-se pelos diferentes palcos para acompanhar uma das jornadas mais diversificadas do cartaz deste ano.

Buraka Som Sistema protagonizaram um dos momentos mais celebrados

Um dos momentos mais aguardados do último dia aconteceu com o regresso dos Buraka Som Sistema. O coletivo português levou ao recinto uma atuação marcada pela energia, pelos ritmos eletrónicos e pela celebração de um percurso que ajudou a internacionalizar o kuduro produzido em Portugal.

A resposta do público fez deste um dos concertos mais vibrantes da edição, com milhares de pessoas a acompanharem temas que marcaram uma geração.

Outro dos grandes destaques da noite pertenceu aos Pixies. A banda norte-americana percorreu alguns dos temas mais emblemáticos da sua carreira, proporcionando um concerto marcado pela intensidade e pela forte ligação ao público.

Antes da atuação dos cabeças de cartaz, Teddy Swims conquistou os festivaleiros com a sua mistura de soul, pop e R&B, confirmando o crescimento internacional do cantor norte-americano. Também Alessi Rose subiu ao palco, reforçando a aposta do festival em novos talentos.

Noiserv, Don West e Florence Road completaram um cartaz diversificado

O talento nacional esteve igualmente em destaque com Noiserv, que apresentou um espetáculo intimista e emocional, contrastando com a energia dos restantes concertos do dia.

Já Don West levou ao festival a sua fusão de soul e indie, enquanto os irlandeses Florence Road confirmaram o estatuto de uma das bandas emergentes mais promissoras da nova geração, conquistando uma resposta entusiástica do público.

NOS Alive encerra edição de 2026 com três dias de grande afluência

O encerramento do festival confirmou o sucesso da 18.ª edição do NOS Alive, que voltou a afirmar-se como uma das principais referências do circuito europeu de festivais.

Depois de um segundo dia igualmente esgotado, liderado pelos Foo Fighters, o último dia voltou a encher o Passeio Marítimo de Algés, encerrando três jornadas marcadas pela forte adesão do público, pela diversidade do cartaz e pela presença de alguns dos maiores nomes da música internacional, a par de artistas portugueses e novas promessas da cena musical