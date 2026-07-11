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NOS Alive 2026 esgota segundo dia e confirma estatuto de um dos maiores festivais da Europa com Foo Fighters em destaque

O segundo dia do NOS Alive 2026 confirmou todas as expectativas. Com lotação completamente esgotada, milhares de festivaleiros encheram o Passeio Marítimo de Algés para uma jornada dominada pelo rock, com os Foo Fighters a liderarem um cartaz que reuniu ainda The War on Drugs, Skunk Anansie, Palaye Royale, The Warning e Savages, numa das noites mais concorridas da 18.ª edição do festival
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O Passeio Marítimo de Algés voltou a receber uma enchente na sexta-feira, 10 de julho, para o segundo dia do NOS Alive 2026. A lotação esgotada, anunciada ainda meses antes do arranque do festival, confirmou a enorme procura por um cartaz dominado pelo rock alternativo e pelas grandes bandas internacionais.

Milhares de pessoas ocuparam o recinto desde a abertura de portas, distribuindo-se pelos diferentes palcos para assistir a uma programação que reuniu alguns dos nomes mais aguardados desta edição.

Foo Fighters fecharam uma noite memorável

O momento mais esperado chegou ao Palco NOS com a atuação dos Foo Fighters, que regressaram a Portugal para encerrar a noite perante um recinto completamente cheio. A banda norte-americana voltou a demonstrar porque continua a ser uma das maiores referências do rock mundial, proporcionando um concerto marcado pelos grandes êxitos da carreira e por uma forte ligação ao público português.

Antes dos cabeças de cartaz, o Palco NOS recebeu também as atuações de The Warning, que abriram a programação com a energia que as tem afirmado como uma das bandas revelação do rock contemporâneo, seguindo-se os históricos Skunk Anansie, que voltaram a conquistar os fãs com um espetáculo intenso e repleto de clássicos.

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O alinhamento do palco principal ficou ainda marcado pela atuação dos Savages, que reforçaram a componente mais alternativa de uma jornada dedicada às guitarras e ao rock em várias das suas vertentes.

The War on Drugs e Palaye Royale brilharam no Palco Heineken

Em simultâneo, o Palco Heineken apresentou uma programação igualmente forte. Os canadianos Palaye Royale deram início à noite com um concerto de grande intensidade, enquanto The War on Drugs protagonizaram um dos espetáculos mais elogiados do dia, levando ao recinto o seu característico cruzamento entre rock clássico, americana e sonoridades atmosféricas.

A diversidade musical do segundo dia voltou a demonstrar a aposta do NOS Alive em oferecer propostas para diferentes públicos, mantendo um equilíbrio entre grandes nomes consagrados e artistas em ascensão.

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