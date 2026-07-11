NOS Alive 2026 esgota segundo dia e confirma estatuto de um dos maiores festivais da Europa com Foo Fighters em destaque

Relacionados
NOS Alive arrancou em força com Twenty One Pilots, A Perfect Circle e Keanu Reeves. Veja as imagens
O Passeio Marítimo de Algés voltou a receber uma enchente na sexta-feira, 10 de julho, para o segundo dia do NOS Alive 2026. A lotação esgotada, anunciada ainda meses antes do arranque do festival, confirmou a enorme procura por um cartaz dominado pelo rock alternativo e pelas grandes bandas internacionais.
Milhares de pessoas ocuparam o recinto desde a abertura de portas, distribuindo-se pelos diferentes palcos para assistir a uma programação que reuniu alguns dos nomes mais aguardados desta edição.
Foo Fighters fecharam uma noite memorável
O momento mais esperado chegou ao Palco NOS com a atuação dos Foo Fighters, que regressaram a Portugal para encerrar a noite perante um recinto completamente cheio. A banda norte-americana voltou a demonstrar porque continua a ser uma das maiores referências do rock mundial, proporcionando um concerto marcado pelos grandes êxitos da carreira e por uma forte ligação ao público português.
Antes dos cabeças de cartaz, o Palco NOS recebeu também as atuações de The Warning, que abriram a programação com a energia que as tem afirmado como uma das bandas revelação do rock contemporâneo, seguindo-se os históricos Skunk Anansie, que voltaram a conquistar os fãs com um espetáculo intenso e repleto de clássicos.
O alinhamento do palco principal ficou ainda marcado pela atuação dos Savages, que reforçaram a componente mais alternativa de uma jornada dedicada às guitarras e ao rock em várias das suas vertentes.
The War on Drugs e Palaye Royale brilharam no Palco Heineken
Em simultâneo, o Palco Heineken apresentou uma programação igualmente forte. Os canadianos Palaye Royale deram início à noite com um concerto de grande intensidade, enquanto The War on Drugs protagonizaram um dos espetáculos mais elogiados do dia, levando ao recinto o seu característico cruzamento entre rock clássico, americana e sonoridades atmosféricas.
A diversidade musical do segundo dia voltou a demonstrar a aposta do NOS Alive em oferecer propostas para diferentes públicos, mantendo um equilíbrio entre grandes nomes consagrados e artistas em ascensão.