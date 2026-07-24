Música portuguesa está de luto: morreu o baterista Hugo "Vicky" Marques aos 51 anos

Ao longo de mais de três décadas de carreira, Vicky Marques acompanhou alguns dos maiores nomes da música portuguesa, da pop ao fado, passando pelo jazz.

A música portuguesa perdeu um dos seus nomes mais respeitados. Hugo "Vicky" Marques, baterista que marcou mais de três décadas de carreira ao lado de alguns dos maiores artistas nacionais e internacionais, morreu aos 51 anos, vítima de doença prolongada.

A informação foi avançada pelo Expresso esta quinta-feira e desencadeou inúmeras manifestações de pesar no meio artístico.

Embora o grande público nem sempre lhe conhecesse o rosto, poucos músicos deixaram uma marca tão transversal na música portuguesa. O seu percurso levou-o dos palcos do rock e do pop às grandes salas de concerto do fado e do jazz, tornando-se uma referência para várias gerações de instrumentistas.

Uma carreira ao lado dos maiores nomes da música

Conhecido artisticamente como Vicky Marques, começou a tocar bateria ainda em criança e, desde muito cedo, fez da música o centro da sua vida. Aos 8 anos criou a sua primeira bateria com objetos domésticos e aos 13 anos integrava já a sua primeira banda. Poucos anos depois, começava a construir uma carreira profissional que o transformaria num dos bateristas mais requisitados do país.

Ao longo da carreira trabalhou com artistas como Mariza, Carminho, Ana Moura, João Pedro Pais, Paulo Gonzo, Mafalda Veiga, Maria João e Mário Laginha, Carlos Zíngaro, entre muitos outros. Colaborou igualmente com nomes internacionais, entre os quais Ivan Lins, John Stubblefield e Gilberto Gil, participando em gravações de estúdio e digressões internacionais.

Com Mariza realizou mais de 400 concertos espalhados pelos cinco continentes, passando por algumas das salas mais prestigiadas do mundo, como o Carnegie Hall, em Nova Iorque, ou a Sydney Opera House, na Austrália.

Homenagens multiplicam-se

A notícia da morte provocou uma onda de reações nas redes sociais.

A cantora Áurea recordou o músico como alguém que "levava consigo o sorriso mais bonito" e agradeceu os momentos partilhados ao longo dos anos, descrevendo-o como "um dos bons". Também Mafalda Veiga lhe prestou homenagem, sublinhando a generosidade e a amizade que marcaram a relação entre ambos.

A Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos lamentou igualmente a perda, considerando que o baterista deixa um vazio tanto a nível cultural como na comunidade, destacando o seu papel enquanto impulsionador da Start-Up Cultural e mentor de novos artistas.