MOTELX regressa a Lisboa com mais de 170 filmes de terror de 40 países

O MOTELX 2026 decorre de 3 a 13 de setembro em Lisboa com mais de 170 filmes de terror de 40 países. Roger Corman, Sergio Martino, Solveig Nordlund e José de Sá Caetano estão entre os homenageados. “Bodyhackers”, de Carlos Conceição, estreia em Portugal

O MOTELX – Festival Internacional de Terror de Lisboa regressa entre 3 e 13 de setembro para a sua 20.ª edição, com uma programação que reúne mais de 170 filmes de 40 países, em quase 150 sessões, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

A sessão de abertura ficará a cargo de “Drag”, de Raviv Ullman e Greg Yagolnitzer, com Lizzy Caplan e Lucy DeVito.

Entre os principais destaques da edição deste ano está o centenário do realizador norte-americano Roger Corman, que será assinalado com a presença da sua viúva e produtora, Julie Corman. O festival vai ainda atribuir o prémio Mestre do Terror ao realizador italiano Sergio Martino, além de dedicar retrospetivas e homenagens a nomes como Noémia Delgado e José de Sá Caetano.

“Bodyhackers” de Carlos Conceição estreia em Portugal

Um dos grandes destaques nacionais é a estreia portuguesa de “Bodyhackers”, primeira longa-metragem em língua inglesa de Carlos Conceição, realizador de “Nação Valente”.

A coprodução entre Portugal e Itália, protagonizada por Joana Ribeiro, Alba Baptista e Elina Löwensohn, decorre no universo clandestino da cirurgia estética e integra a competição Méliès d'argent – Melhor Longa Europeia.

O filme teve estreia mundial a 14 de agosto no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo, na Escócia, antes de ser exibido no ciclo Scary Movies, do Lincoln Center, em Nova Iorque.

A competição europeia inclui ainda “Bloody Tennis”, de Nikias Chryssos, “Ferine”, de Andrea Corsini, “The End of It”, de Maria Martínez Bayona, com Gael García Bernal e Noomi Rapace, “No Rest for the Wicked”, de Kasper Kalle, “Species”, de Marion Le Correller, e “The Birthday Party”, de Léa Mysius, com Monica Bellucci.

De Elizabeth Banks a Michael Fassbender

Na secção Serviço de Quarto, o MOTELX apresenta uma seleção de filmes internacionais que inclui “Colony”, de Yeon Sang-ho, “DreamQuil”, de Alex Prager, com Elizabeth Banks, John C. Reilly e Juliette Lewis, e “Ghost in the Cell”, de Joko Anwar.

A programação inclui ainda “Nightborn”, de Hanna Bergholm, “Pinocchio: Unstrung”, de Rhys Frake-Waterfield, “The Plague”, de Charlie Polinger, “Roma Elastica”, de Bertrand Mandico, com Marion Cotillard, e “Hope”, de Na Hong-jin, com Alicia Vikander e Michael Fassbender.

As Sessões Especiais recuperam clássicos como “The Hunger” (1983), de Tony Scott, com David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon, “Polyester” (1981), de John Waters, e “Wicked, Wicked” (1973), de Richard L. Bare. A seleção inclui ainda “Silence” (2025), do espanhol Eduardo Casanova.

Roger Corman celebrado no centenário

O centenário de Roger Corman, que passou pelo MOTELX em 2017, será assinalado com a exibição de “A Bucket of Blood” (1959) e “The Fall of the House of Usher” (1960).

Julie Corman, produtora e viúva do realizador, estará presente no festival para uma masterclass.

A organização destaca Corman não apenas como o “Rei da Série B”, mas também como uma das figuras fundamentais na construção do cinema independente moderno. Ao longo da carreira, o produtor esteve ligado ao início dos percursos de cineastas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme e Peter Bogdanovich.

Sergio Martino recebe o prémio Mestre do Terror

O realizador italiano Sergio Martino será distinguido com a estatueta Mestre do Terror e terá uma secção própria, intitulada Suite 13 – “Sergio Martino e Acid Giallo: Atmosferas que Turvam os Sentidos”.

Serão exibidos “The Strange Vice of Mrs. Wardh” (1971), “The Case of Scorpion's Tail” (1971) e “All the Colors of the Dark” (1972), além de “Invocation of My Demon Brother” (1969), de Kenneth Anger, e “Acid Giallo: Atmosferas que Turvam os Sentidos” (2026), de Carlos Alberto Carrilho.

O festival recebe ainda o realizador alemão Jörg Buttgereit, que apresentará “Nekromantik” (1988) e “The Death King” (1990), e Geoff Barrow, fundador dos Portishead e produtor e argumentista de “Game”. Jason Williamson, vocalista dos Sleaford Mods e intérprete no filme, também estará presente.

O produtor brasileiro Rodrigo Teixeira regressa igualmente ao MOTELX para a apresentação de “Bowels of Hell”, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner.

Homenagem a Solveig Nordlund e redescoberta de José de Sá Caetano

A edição de 2026 inclui ainda a homenagem à realizadora luso-sueca Solveig Nordlund, distinguida com o Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror.

Na secção Quarto Perdido, o festival propõe a redescoberta da obra de José de Sá Caetano, com as longas-metragens “As Ruínas no Interior” (1977), “Azul Azul” (1986) e “Um S Marginal” (1983).

Já a nova secção Lost in Europe pretende recuperar cinematografias europeias esquecidas e será dedicada este ano aos países da antiga “Cortina de Ferro”.

Na competição pelo Prémio de Melhor Curta-Metragem Portuguesa de Terror estão dez filmes, entre os quais “amordemoura”, “A Hora do Chico”, “Final da Noite”, “Tardo”, “Consolatio”, “Estou Aqui”, “Spirit Caller”, “Bruno, o Boneco”, “consumido” e “Royal”.

A 20.ª edição do MOTELX termina a 13 de setembro com a exibição de “Fall 2: Deadpoint”, dos irmãos Michael e Peter Spierig, uma produção dos Estados Unidos, Reino Unido e Tailândia.