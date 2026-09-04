Morreu Tony Gatlif, cineasta premiado em Cannes. Tinha 77 anos

O realizador francês morreu em Arles, no sul de França, na sequência de um problema de saúde. Deixa uma obra marcada pela cultura cigana, pela música, pelo exílio e pela liberdade.

Tony Gatlif, realizador de filmes como “Gadjo Dilo” e “Exils”, morreu esta quarta-feira, dia 2 de setembro, aos 77 anos. A morte foi anunciada esta sexta-feira pela família à Agência France-Presse.

O cineasta morreu em Arles, no sul de França, na sequência de um problema de saúde, enquanto trabalhava num novo projeto cinematográfico de cariz histórico Em comunicado enviado à AFP, a família recordou a “generosidade”, a “alegria”, a “poesia” e o “amor pela música” que marcaram a vida e a obra do realizador.

A despedida dos familiares terminou com uma referência a “Latcho Drom”, expressão de origem cigana que significa “Boa viagem” e que deu nome a um dos filmes mais conhecidos do cineasta.

Uma infância na Argélia e uma chegada atribulada a França

Tony Gatlif nasceu em Argel, em 1948, com o nome de Michel Dahmani. Era filho de um pai cabila e de uma mãe cigana.

Chegou a França no início da década de 1960, depois de deixar a Argélia. A adolescência foi marcada por dificuldades e passagem por uma casa de correção. O cinema acabaria por assumir um papel determinante na sua vida.

Em 1966, conheceu o ator Michel Simon, encontro que ajudou a encaminhá-lo para o mundo do teatro. Depois de frequentar aulas de representação, começou a trabalhar como ator e viria a realizar o primeiro filme, “La Tête en ruine”, em 1975.

A experiência de juventude e o percurso entre diferentes culturas acabariam por influenciar profundamente os temas que atravessaram a sua filmografia.

“Gadjo Dilo” tornou-se o seu filme mais conhecido

Entre os 25 filmes realizados por Tony Gatlif ao longo de cinco décadas está “Gadjo Dilo”, lançado em 1997.

Protagonizado por Romain Duris e Rona Hartner, o filme acompanha Stéphane, um jovem francês que viaja até à Roménia à procura de uma cantora que apenas conhece através de uma gravação. A viagem coloca-o em contacto com uma comunidade cigana e transforma-se numa história sobre identidade, amizade e choque entre culturas. A música assume um papel central na narrativa.

“Gadjo Dilo” valeu a Gatlif o César de Melhor Música em 1999, distinção que voltaria a receber dois anos depois, pelo trabalho em “Vengo”.

“Exils” valeu-lhe o prémio de realização em Cannes

Em 2004, Gatlif alcançou um dos momentos mais importantes da carreira com “Exils”.

O filme, protagonizado novamente por Romain Duris, acompanha dois jovens numa viagem até à Argélia e recupera algumas das questões relacionadas com identidade e pertença que marcaram o percurso do realizador.

A obra foi apresentada em competição no Festival de Cannes e valeu a Tony Gatlif o Prémio de Realização.

Ao longo dos anos seguintes, continuou a explorar diferentes realidades e personagens marginalizadas. Realizou “Liberté”, “Indignados”, “Geronimo”, “Djam” e “Tom Medina”, entre outros filmes.

O seu último longa-metragem, “Ange”, chegou aos cinemas em 2025 e levou-o novamente até Cannes.