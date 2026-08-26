Morreu Tim Curry, o inesquecível cientista de "The Rocky Horror Picture Show” e estrela de “Sozinho em Casa 2”

Morreu o ator e cantor britânico Tim Curry, reconhecido pelos papéis em “The Rocky Horror Picture Show” e “Sozinho em Casa 2”. Tinha 80 anos. A informação foi avançada pelo site TMZ, que não explicita a fonte, nem revela a causa da morte.

No entanto, era sabido que Tim Curry sofria de vários problemas de saúde há mais de uma década.

Quem foi Tim Curry?

Tim Curry nasceu a 19 de abril de 1946, em Grappenhall, Cheshire, em Inglaterra. Foi um ator, cantor e intérprete britânico, conhecido sobretudo pela capacidade de dar vida a personagens excêntricas e inquietantes.

O início da carreira e a personagem que o mudou para sempre

Começou a carreira profissional no teatro, em 1968, na produção londrina de “Hair”. Foi, contudo, a personagem Dr. Frank-N-Furter, no musical The Rocky Horror Show, que mudou a sua carreira. Curry interpretou a personagem pela primeira vez em 1973 e voltou a fazê-lo na adaptação cinematográfica de “The Rocky Horror Picture Show”, em 1975. O filme tornou-se um fenómeno de culto e transformou Curry numa figura reconhecida internacionalmente.

Ao longo das décadas seguintes, dividiu-se entre o cinema, televisão e teatro. No grande ecrã, destacou-se em filmes como “Annie”, onde interpretou Rooster Hannigan, “Legend”, como Darkness, “Clue”, no papel de Wadsworth, “Home Alone 2”, “The Three Musketeers” e “Muppet Treasure Island”.

Na televisão, um dos seus papéis mais marcantes foi o de Pennywise, o aterrador palhaço da adaptação de It, de Stephen King, em 1990. A interpretação tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis da sua carreira.

Mais do que ator

Curry destacou-se também como "ator de voz", sendo a voz de personagens como o Capitão Gancho em Peter Pan and the Pirates (desempenho que lhe valeu um Daytime Emmy em 1991) e Nigel Thornberry em The Wild Thornberrys. Participou ainda em Star Wars: The Clone Wars, onde deu voz ao Imperador Palpatine/Darth Sidious.

No teatro, recebeu três nomeações para os Tony Awards, a mais importante e prestigiada premiação do teatro norte-americano, incluindo pelo desempenho em Amadeus e My Favorite Year.

Além da representação, Curry teve também uma carreira musical, tendo lançado álbuns como Read My Lips (1978), Fearless (1979) e Simplicity (1981).