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Morreu Sónia Santos, fadista de Elvas, aos 46 anos

Morreu aos 46 anos Sónia Santos, fadista natural de Elvas, vítima de doença prolongada. Começou a cantar aos sete anos e destacou-se no fado, vencendo a Quinta Grande Noite de Fado em 2019 e participando em programas como “Há Fado na Praça” e “The Voice”
Redação
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Morreu Sónia Santos, fadista de Elvas, aos 46 anos

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Morreu Sónia Santos, fadista natural de Elvas, aos 46 anos, após uma doença prolongada. A notícia foi divulgada esta segunda-feira pelo Museu do Fado, que recordou o percurso da artista e algumas das principais conquistas da sua carreira.

Sónia Santos descobriu a paixão pela música ainda durante a infância e começou a cantar aos sete anos. Em 2006, o amor pelo fado levou-a até Lisboa, onde passou a atuar em algumas das mais prestigiadas casas de fado da capital.

Ao longo da carreira, a fadista foi consolidando o seu percurso artístico e participou em vários concursos e programas dedicados ao fado.

Em 2019, venceu a Quinta Grande Noite de Fado, uma das distinções que marcou o seu percurso. Participou também no programa “Há Fado na Praça”, da RTP, e alcançou a final do concurso “Há Fado na Mouraria”.

Sónia Santos venceu ainda concursos como “O Meu Fado”, da Rádio SIM, e teve uma participação no programa de talentos “The Voice”.

A fadista elvense levou igualmente a música portuguesa a várias casas de fado de Lisboa, onde interpretou o repertório tradicional e desenvolveu grande parte da sua carreira.

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A morte de Sónia Santos está a ser assinalada pelo Museu do Fado, que destacou o seu percurso e a ligação profunda que manteve ao género musical ao longo de várias décadas.

A notícia foi também avançada pelo jornal Linhas de Elvas, que refere que a artista morreu na sequência de uma doença prolongada.

Temas

Sónia Santos
Falecimento
Fadista
Fado

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