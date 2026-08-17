Morreu Sónia Santos, fadista de Elvas, aos 46 anos

Morreu Sónia Santos, fadista natural de Elvas, aos 46 anos, após uma doença prolongada. A notícia foi divulgada esta segunda-feira pelo Museu do Fado, que recordou o percurso da artista e algumas das principais conquistas da sua carreira.
Sónia Santos descobriu a paixão pela música ainda durante a infância e começou a cantar aos sete anos. Em 2006, o amor pelo fado levou-a até Lisboa, onde passou a atuar em algumas das mais prestigiadas casas de fado da capital.
Ao longo da carreira, a fadista foi consolidando o seu percurso artístico e participou em vários concursos e programas dedicados ao fado.
Em 2019, venceu a Quinta Grande Noite de Fado, uma das distinções que marcou o seu percurso. Participou também no programa “Há Fado na Praça”, da RTP, e alcançou a final do concurso “Há Fado na Mouraria”.
Sónia Santos venceu ainda concursos como “O Meu Fado”, da Rádio SIM, e teve uma participação no programa de talentos “The Voice”.
A fadista elvense levou igualmente a música portuguesa a várias casas de fado de Lisboa, onde interpretou o repertório tradicional e desenvolveu grande parte da sua carreira.
A morte de Sónia Santos está a ser assinalada pelo Museu do Fado, que destacou o seu percurso e a ligação profunda que manteve ao género musical ao longo de várias décadas.
A notícia foi também avançada pelo jornal Linhas de Elvas, que refere que a artista morreu na sequência de uma doença prolongada.