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Morreu Sam Neill, o eterno Dr. Alan Grant de "Parque Jurássico", aos 78 anos

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.
Redação
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Morreu Sam Neill, o eterno Dr. Alan Grant de "Parque Jurássico", aos 78 anos
AFP

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O ator neozelandês Sam Neill, conhecido mundialmente pelo papel do paleontólogo Dr. Alan Grant na saga Parque Jurássico e por participações em séries como Peaky Blinders, morreu esta segunda-feira, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. A notícia foi confirmada pela família esta manhã, nas redes sociais, que descreveu a morte como "súbita e inesperada".

"É com imensa tristeza que a família de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, Austrália.", pode ler-se na nota. "Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida. A perda foi repentina e inesperada, mas felizmente Sam permaneceu livre de cancro."

Foi o rosto de uma das sagas mais icónicas do cinema

Embora tenha construído uma carreira com mais de cinco décadas e mais de uma centena de produções no currículo, foi em 1993 que Sam Neill alcançou reconhecimento mundial ao interpretar o Dr. Alan Grant em Parque Jurássico, realizado por Steven Spielberg.

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O sucesso do filme transformou-o numa das figuras mais conhecidas de Hollywood, levando-o a regressar em várias sequelas da saga, incluindo Jurassic Park III (2001) e Jurassic World Dominion (2022).

Além do universo dos dinossauros, participou em filmes marcantes como O Piano, A Caça ao Outubro Vermelho, Horizonte Final, À Boca do Medo e Um Grito no Escuro. Na televisão, conquistou uma nova geração de espectadores ao interpretar o inspetor Chester Campbell na série Peaky Blinders.

Uma carreira construída entre a Nova Zelândia e Hollywood

Nascido na Irlanda do Norte, em 1947, Sam Neill mudou-se ainda em criança para a Nova Zelândia, país que sempre considerou casa.

Depois de estudar Literatura Inglesa, iniciou a carreira no cinema neozelandês durante a década de 1970, antes de conquistar espaço em produções internacionais. Ao longo dos anos recebeu várias distinções pelo contributo para o cinema e a televisão, incluindo o título de cavaleiro da Ordem de Mérito da Nova Zelândia, atribuído em 2022.

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Nos últimos anos tornou-se um símbolo de esperança na luta contra o cancro

Em 2023, Sam Neill revelou publicamente que sofria de um raro tipo de linfoma de células T angioimunoblástico (um tipo raro e agressivo de linfoma não-Hodgkin), diagnóstico que motivou a escrita do seu livro de memórias, Did I Ever Tell You This?.

Após a quimioterapia deixar de produzir efeito, integrou um ensaio clínico de terapia CAR-T na Austrália. Em abril deste ano anunciou que já não apresentava sinais da doença.

A notícia da morte surpreendeu fãs e colegas, precisamente porque o ator tinha revelado recentemente estar em remissão e preparava o regresso a novos projetos profissionais.

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