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Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos

Cofundador da Galeria Zé dos Bois e professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, João Milagre morreu aos 56 anos. O Instituto Politécnico de Lisboa destacou o "inestimável contributo" que deixou à comunidade artística e académica.
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Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos
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O cineasta, produtor cultural e docente da Escola Superior de Teatro e Cinema, João Milagre, morreu aos 56 anos. A informação foi divulgada pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), que prestou homenagem ao percurso de um dos cofundadores da Galeria Zé dos Bois.

Segundo a nota publicada pelo IPL, o velório realiza-se esta segunda-feira, a partir das 18h30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida de Berna, em Lisboa. A cerimónia de cremação está marcada para terça-feira, às 11h00, no Cemitério dos Olivais.

Na mensagem de pesar, o Instituto Politécnico de Lisboa recorda "o seu inestimável contributo para a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o Politécnico de Lisboa e para a comunidade artística e académica".

João Milagre desenvolveu um percurso ligado ao cinema, à produção cultural e ao ensino superior, tendo sido uma figura marcante da Galeria Zé dos Bois, espaço de referência da criação artística contemporânea em Portugal, e da Escola Superior de Teatro e Cinema, onde lecionava.

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A morte do cineasta motivou várias manifestações de pesar no meio cultural e académico, onde era reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas.

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