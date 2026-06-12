Morreu David Hockney, um dos maiores nomes da arte moderna. Tinha 88 anos

Nos últimos tempos, Hockney continuava ativo, experimentando novas técnicas e ferramentas digitais, como o desenho em iPad, com o objetivo de chegar ao público mais jovem.

O artista britânico David Hockney morreu aos 88 anos, em Londres, na sua residência, esta quinta-feira. A informação foi avançada pela sua assesoria de Imprensa esta sexta-feira.

Considerado uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, Hockney destacou-se ao longo de mais de seis décadas de carreira, sendo um dos principais nomes associados à Pop Art britânica.

Ao longo da sua obra, tornou-se conhecido pelas suas pinturas de grande impacto visual, incluindo as icónicas representações de piscinas na Califórnia, bem como por retratos e paisagens que exploraram a cor e a luz de forma inovadora.

Nas últimas décadas, o artista continuou ativo, experimentando novas técnicas e ferramentas digitais, como o desenho em iPad, mantendo-se uma presença relevante no panorama artístico internacional e chegando ao público mais jovem.

Nascido em Bradford, a 9 de julho de 1937, Hockney viveu grande parte da sua vida no sul da Califórnia e deixa, assim um legado