Morreu Daveigh Chase, a atriz que aterrorizou milhões como Samara em “The Ring”. Tinha 35 anos

A atriz norte-americana ficou conhecida mundialmente pelo papel da menina assustadora de “The Ring”. Também deu voz a Lilo no filme da Disney “Lilo & Stitch”.

A artista norte-americana morreu na terça-feira, na sequência de complicações provocadas por uma meningite e uma infeção no sangue, segundo revelou o namorado, Roy Hernandez, ao portal TMZ.

De acordo com a mesma publicação, a atriz tinha sido internada no início do mês num hospital de Los Angeles devido a problemas relacionados com malnutrição. A infeção acabou por provocar complicações graves e uma falência dos órgãos.

Ficou conhecida como uma das figuras mais assustadoras do cinema

Nascida em 1990, Daveigh Chase iniciou a carreira ainda em criança e rapidamente conquistou um lugar em Hollywood.

Em 2002, deu voz à personagem Lilo no filme de animação da Disney “Lilo & Stitch”, regressando ao papel na série televisiva baseada na produção.

No mesmo ano, alcançou fama internacional ao interpretar Samara Morgan em “The Ring”, uma das personagens mais icónicas do cinema de terror dos anos 2000.

O papel valeu-lhe o prémio de Melhor Vilã nos MTV Movie Awards, consolidando a sua imagem junto do público como uma das jovens atrizes mais reconhecidas daquela geração.

Uma carreira marcada por televisão, cinema e dobragens

Além dos papéis que a tornaram conhecida mundialmente, Daveigh Chase participou em vários projetos de cinema e televisão ao longo da carreira.

A atriz começou por aparecer em anúncios e pequenos papéis televisivos antes de conquistar personagens de maior destaque, tanto em produções de animação como em filmes de ação real.

A sua interpretação como Samara, a menina de cabelo negro que surge de uma televisão no filme realizado por Gore Verbinski, tornou-se uma das imagens mais associadas ao género de terror moderno.

Fãs recordam atriz nas redes sociais

Após a notícia da morte, vários fãs recordaram o impacto das personagens interpretadas por Daveigh Chase, sobretudo Samara e Lilo, duas figuras muito diferentes que marcaram gerações distintas de espectadores.

A atriz deixa uma carreira iniciada ainda na infância e uma ligação a alguns dos filmes mais reconhecidos do início dos anos 2000.