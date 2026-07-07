Morreu cantora Lauren Bennett, voz do êxito 'Party Rock Anthem'. Tinha 37 anos

A cantora britânica integrou o grupo G.R.L. e ficou mundialmente conhecida pela participação no sucesso dos LMFAO, uma das músicas mais marcantes da década passada. A causa da morte não foi divulgada.

Lauren Bennett, cantora britânica que participou no êxito mundial "Party Rock Anthem", dos LMFAO, morreu aos 37 anos. A notícia foi anunciada esta segunda-feira pelo grupo G.R.L., do qual fez parte.

Numa publicação nas redes sociais, as antigas colegas de banda despediram-se da artista com uma mensagem emocionada.

"É com enorme tristeza que partilhamos a notícia da morte da nossa querida Lauren. Os nossos corações estão destroçados e não conseguimos expressar o quanto ela significava para nós", escreveram, em tradução do original publicado em inglês.

Até ao momento, a causa da morte não foi divulgada e os representantes da cantora não prestaram qualquer esclarecimento.

A voz de um dos maiores êxitos da década

Lauren Bennett alcançou reconhecimento internacional em 2011 ao participar em "Party Rock Anthem", dos LMFAO, um dos maiores sucessos da música pop da última década.

Além de dar voz ao tema, surgiu também no videoclipe oficial, que soma mais de 2,5 mil milhões de visualizações no YouTube.

A canção liderou a tabela Billboard Hot 100 durante seis semanas e foi considerada pela Billboard a quinta música de maior sucesso de sempre.

Das G.R.L. às bandas sonoras de cinema

Em 2014, Lauren Bennett juntou-se às G.R.L., grupo criado como uma nova formação inspirada nas Pussycat Dolls, ao lado de Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle e Emmalyn Estrada.

Entre os temas mais conhecidos da banda destacam-se "Ugly Heart" e "Wild Wild Love", colaboração com Pitbull lançada no mesmo ano.

O grupo acabou por terminar em 2015, após a morte de Simone Battle.

Ao longo da carreira, Lauren Bennett participou ainda nas bandas sonoras dos filmes Date Night e 21 Jump Street.

Homenagens nas redes sociais

Na mensagem publicada pelas G.R.L., a cantora foi recordada pelo impacto que deixou junto das colegas e dos fãs.

"Guardaremos para sempre o amor, as gargalhadas e as inúmeras memórias que nos deixou. O seu belo espírito tocou a vida de tantas pessoas e sentiremos profundamente a sua falta. Será para sempre amada", pode ler-se, em tradução do texto original.

Também Aria Crescendo, antiga colega de Lauren Bennett nas Paradiso Girls, recorreu às redes sociais para lhe prestar homenagem.

"Descansa em paz, Lauren, minha irmã, minha melhor amiga. Não consigo acreditar que nos deixaste."

"Falámos uma semana antes de tudo acontecer e nunca imaginei que aquela seria a última vez que conseguiria falar contigo."

"Vou amar-te e sentir a tua falta para sempre."