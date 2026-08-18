Morre aos 98 anos Laura Cardoso, uma das maiores referências da dramaturgia brasileira

Filha de imigrantes portugueses, Laura Cardoso construiu uma carreira de mais de oito décadas entre a rádio, a televisão, o teatro e o cinema.

Laura Cardoso, uma das maiores referências da dramaturgia brasileira, morreu aos 98 anos.

A atriz morreu na noite desta segunda-feira, 17 de agosto, na sua casa, em São Paulo, segundo informação divulgada pela família através da página oficial de instagram da artista.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", pode ler-se na publicação.

Segundo informações divulgadas pelo bisneto Fernando Faria, à Revista Quem, Laura morreu de causas naturais. O velório realiza-se esta terça-feira, em São Paulo, numa cerimónia privada.

A morte encerra uma das carreiras mais longas e respeitadas da história da representação no Brasil. Foram mais de oito décadas dedicadas à profissão, desde os primeiros trabalhos na rádio até às grandes produções televisivas que atravessaram várias gerações.

Uma menina que brincava ao teatro

Antes de se tornar Laura Cardoso, a atriz era Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni. Nasceu a 13 de setembro de 1927, em São Paulo, filha de imigrantes portugueses.

Desde muito cedo, a representação fazia parte da sua vida. A própria atriz recordou à Memória Globo que, quando tinha apenas seis anos, costumava brincar ao teatro com uma amiga do bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Aos 15 anos, decidiu transformar essa brincadeira numa profissão e começou a trabalhar em radionovelas na Rádio Cosmos.

A entrada no mundo artístico aconteceu numa altura em que a profissão ainda era vista com alguma desconfiança. Laura chegou a contar que os pais inicialmente não apoiavam a sua decisão, mas a vontade de representar acabou por falar mais alto.

A rádio foi apenas o primeiro capítulo de uma história que atravessaria praticamente toda a evolução da ficção brasileira.

Da rádio para a televisão

Laura Cardoso chegou à televisão numa fase ainda pioneira deste meio de comunicação no Brasil. Em 1952, participou em "Tribunal do Coração", da então recém-inaugurada TV Tupi.

Durante as décadas seguintes, passou por diferentes emissoras e acumulou trabalhos no teatro, na televisão e no cinema. Em 1981, chegou à TV Globo, onde se estreou na novela "Brilhante", de Gilberto Braga.

A partir daí, tornou-se presença habitual nas produções da estação e participou em algumas das novelas mais populares da televisão brasileira.

"Mulheres de Areia", "A Viagem", "Caminho das Índias", "Gabriela", "O Outro Lado do Paraíso" e "A Dona do Pedaço" são alguns dos títulos que fazem parte de uma filmografia televisiva extensa.

A última novela em que participou foi precisamente "A Dona do Pedaço", em 2019.

Mais de 100 trabalhos e dezenas de novelas

A dimensão da carreira de Laura Cardoso pode ser medida pelos números, embora estes dificilmente traduzam o impacto que teve no público brasileiro.

A atriz participou em mais de 100 produções, incluindo mais de 60 novelas, ao longo de uma carreira que começou ainda na adolescência, dando vida a mais de 150 personagens diferentes e acumulando 42 prémios.