Morre aos 77 anos Frank Beard. Baterista dos ZZ Top estava em cuidados paliativos

O músico integrou os ZZ Top durante 56 anos e esteve na formação clássica da banda ao lado de Billy Gibbons e Dusty Hill. O grupo confirmou a morte e prestou homenagem ao baterista, que se tinha afastado recentemente dos concertos.

Frank Beard, baterista dos ZZ Top, morreu aos 77 anos. O músico norte-americano morreu esta segunda-feira, 17 de agosto, no seu rancho em Richmond, no estado do Texas, enquanto recebia cuidados paliativos, acompanhado pela família.

A morte foi confirmada pela banda através do seu representante, de acordo com a CBS News.

Beard foi o baterista dos ZZ Top durante 56 anos, tendo acompanhado praticamente toda a história da banda texana, desde a sua formação, em 1969.

Uma carreira marcada pelo som dos ZZ Top

Frank Beard nasceu a 11 de junho de 1949, no Texas, e começou a tocar bateria ainda adolescente.

Antes de chegar aos ZZ Top, passou por vários grupos e tocou com Dusty Hill, baixista que viria a tornar-se no seu companheiro de banda durante décadas.

Em 1969, Beard juntou-se a Billy Gibbons e Dusty Hill para formar a versão dos ZZ Top que se tornaria mundialmente conhecida. O trio permaneceu praticamente inalterado durante mais de cinco décadas.

Apesar de o apelido "Beard" significar "barba" em inglês, Frank era, ironicamente, o único dos três elementos da formação clássica que não usava a longa barba que se tornou uma das imagens de marca dos ZZ Top.

"Um dos bateristas mais inovadores"

Billy Gibbons, guitarrista e vocalista dos ZZ Top, reagiu à morte do companheiro de banda com uma homenagem.

"Hoje, o Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais inovadores e um verdadeiro filho do Texas", começa por escrever. "A sua batida característica foi fundamental para manter os ZZ Top no topo."

A relação entre os três músicos ultrapassou a simples colaboração profissional. Beard, Gibbons e Hill construíram juntos uma das formações mais reconhecíveis da história do rock norte-americano.

Afastamento dos palcos devido a problemas de saúde

Nos últimos tempos, Frank Beard já tinha enfrentado problemas de saúde que o obrigaram a afastar-se temporariamente dos concertos.

Em 2025, o músico deixou uma digressão dos ZZ Top por motivos de saúde, sendo substituído pelo técnico de bateria da banda, John Douglas. Mais recentemente, voltou a afastar-se dos palcos, com Michael Monahan a assumir as funções de baterista.

Esta situação acabou por levar ao cancelamento de alguns concertos previstos para agosto.

Ainda assim, a banda anunciou que vai continuar em atividade, uma decisão que está de acordo com a vontade anteriormente manifestada por Beard. Os ZZ Top deverão retomar a atual digressão em Austin, no Texas, no próximo fim de semana.