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Momento de aflição: Harry Styles cai no palco depois de se engasgar com água

O artista não sofreu qualquer lesão e voltou a atuar normalmente na noite seguinte.
Redação
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Momento de aflição: Harry Styles cai no palco depois de se engasgar com água
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Harry Styles viveu um momento de grande aflição durante um concerto no Estádio de Wembley, em Londres, depois de se engasgar com água e cair no palco, perante milhares de fãs.

O incidente aconteceu durante a interpretação da música "As It Was", na passada sexta-feira, também marcada pelas temperaturas extremas que atingiram o Reino Unido.

O cantor interrompeu brevemente a atuação para beber água e realizar uma das brincadeiras habituais em palco conhecida como “whale” (baleia), que consiste em projetar água para o ar, acabando por se engasgar. Poucos segundos depois, caiu de costas, levando as mãos ao peito enquanto tentava recuperar a respiração.

Apesar da preocupação inicial, o artista conseguiu recuperar rapidamente. Depois de alguns segundos, levantou-se, acenou ao público e abandonou o palco a correr, como se nada tivesse acontecido.

Calor extremo marcou concerto

O concerto decorreu durante a intensa onda de calor que tem afetado o Reino Unido, com temperaturas próximas dos 37 graus em Londres, levando muitos artistas e espectadores a redobrarem os cuidados com a hidratação. Contudo, fontes próximas ao artista garantiram que o que aconteceu em palco não esteve relacionado com o calor.

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Cantor regressou ao palco no dia seguinte

Apesar do susto, Harry Styles não sofreu qualquer lesão e voltou a atuar normalmente na noite seguinte, dando continuidade à residência de concertos que está a realizar em Wembley.

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Harry Styles
Palco
Londres
Concerto Wembley

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