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Mattel lança Barbie em homenagem a Whitney Houston com look de um dos seus maiores êxitos

A nova boneca faz parte da Barbie Signature Series, coleção que homenageia vários cantores, incluindo Miley Cyrus e Tina Turner.
Redação
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Mattel lança Barbie em homenagem a Whitney Houston com look de um dos seus maiores êxitos
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As homenagens aos maiores ícones da música prosseguem mesmo após a sua morte. É o caso de Whitney Houston, que vai ter uma nova Barbie a representá-la. 

O lançamento da Mattel ocorreu no dia 9 de agosto, coincidente com o dia em que a cantora faria 63 anos e faz parte da Barbie Signature Series, coleção que homenageia vários cantores, incluindo Miley Cyrus e Tina Turner.

A Barbie terá o look idêntico ao que a cantora utilizou no videoclipe da sua música icónica “I Wanna Dance With Somebody”: um vestido roxo de alças, brincos e sapatos de salto coloridos.

A boneca foi pensada em colaboração com a cunhada de Whitney Houston, Pat Houston, que fez parte da equipa criativa da boneca, juntamente com a Mattel. Terá um custo de 60 dólares, cerca de 50 euros.

A cantora de êxitos como I Will Always Love You morreu aos 48 anos, em 2012, depois de se afogar acidentalmente na banheira do quarto de um hotel em Beverly Hills.

Temas

Whitney Houston
Barbie Signature Series
Nova Barbie
Mattel
Pat Houston

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