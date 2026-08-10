Mattel lança Barbie em homenagem a Whitney Houston com look de um dos seus maiores êxitos

As homenagens aos maiores ícones da música prosseguem mesmo após a sua morte. É o caso de Whitney Houston, que vai ter uma nova Barbie a representá-la.
O lançamento da Mattel ocorreu no dia 9 de agosto, coincidente com o dia em que a cantora faria 63 anos e faz parte da Barbie Signature Series, coleção que homenageia vários cantores, incluindo Miley Cyrus e Tina Turner.
A Barbie terá o look idêntico ao que a cantora utilizou no videoclipe da sua música icónica “I Wanna Dance With Somebody”: um vestido roxo de alças, brincos e sapatos de salto coloridos.
A boneca foi pensada em colaboração com a cunhada de Whitney Houston, Pat Houston, que fez parte da equipa criativa da boneca, juntamente com a Mattel. Terá um custo de 60 dólares, cerca de 50 euros.
A cantora de êxitos como I Will Always Love You morreu aos 48 anos, em 2012, depois de se afogar acidentalmente na banheira do quarto de um hotel em Beverly Hills.