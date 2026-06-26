Livraria Lello recebe projeto literário de Dua Lipa dedicado a obras proibidas

O espaço da artista britânica passará a integrar o percurso habitual dos visitantes da livraria.

A ligação de Dua Lipa aos livros deixou de ser apenas um hobby. A cantora britânica decidiu transformar a sua paixão pela leitura num projeto permanente e escolheu Portugal para lhe dar vida.

A partir deste sábado, a Livraria Lello, no Porto, passa a acolher uma biblioteca idealizada pela artista, inteiramente dedicada a obras que, em diferentes momentos da história, enfrentaram proibições, censura ou tentativas de silenciamento.

A iniciativa nasce da parceria entre a histórica livraria portuense e o Service95 Book Club, o clube de leitura criado por Dua Lipa em 2022, que rapidamente conquistou milhares de seguidores em todo o mundo. O objetivo é simples, mas ambicioso: dar nova visibilidade a livros que desafiaram regimes, questionaram normas sociais ou abordaram temas considerados incómodos na época em que foram publicados.

Um espaço para celebrar a liberdade de ler

Instalada no interior da Livraria Lello, a Manifesto Library reúne, numa primeira fase, cerca de uma centena de títulos selecionados pela cantora e pela equipa do seu projeto literário.

As obras estão organizadas por temas como poder, memória, identidade e liberdade de expressão, convidando os visitantes a descobrir autores que, apesar de terem sido alvo de censura, continuam a marcar gerações de leitores.

Mais do que uma coleção de livros, o espaço pretende afirmar-se como um local de reflexão sobre o papel da literatura enquanto instrumento de pensamento crítico e de defesa da liberdade.

O Porto torna-se palco de um novo projeto cultural

A inauguração acontece durante o festival BABELL – Cidade dos Livros, que decorre até dia 29 de junho, promovido pela Fundação Livraria Lello, mas a biblioteca não ficará limitada ao evento. O espaço permanecerá aberto ao público de forma permanente, passando a integrar o percurso habitual dos visitantes da livraria.

Além da coleção, estão previstos encontros literários, conversas com escritores, como Salman Rushdie e Olga Tokarczuk, e sessões inspiradas no formato do clube de leitura criado pela a artista.