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Lionel Richie preocupa fãs após ser hospitalizado depois de concerto nos Estados Unidos

Lionel Richie foi hospitalizado depois de um concerto em St. Louis, nos EUA. O cantor, de 77 anos, precisou de se sentar durante a última música do espetáculo e procurou assistência médica depois da atuação.
Redação
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Lionel Richie foi hospitalizado depois de um concerto em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, no fim de semana. O cantor, de 77 anos, terá procurado assistência médica por precaução e encontra-se estável. A informação foi avançada pelo TMZ.

O músico atuou no The Muny, em Forest Park, no concerto de encerramento da temporada de verão do espaço. No final da atuação, enquanto interpretava um dos seus maiores êxitos, "All Night Long", Richie pediu à equipa que lhe trouxesse uma cadeira e terminou a música sentado.

Testemunhas citadas pelo TMZ disseram que o cantor parecia estar a sentir algumas dificuldades nos minutos finais do espetáculo, demonstrando algum desgaste físico.

Segundo a mesma fonte, os médicos estão a avaliar a possibilidade de uma ligeira desidratação estar relacionada com o episódio. No entanto, não foi divulgado qualquer diagnóstico oficial.

Uma fonte próxima da digressão disse à Rolling Stone que Richie está bem depois de ter sido hospitalizado.

É o segundo episódio de saúde durante a digressão

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A hospitalização acontece poucas semanas depois de outro episódio que levou Richie a receber assistência médica.

Em junho, durante um concerto em St. Paul, no Minnesota, o cantor interrompeu a atuação depois de dizer ao público que se sentia "tonto" e "estranho". Acabou por ser levado de ambulância para o hospital e alguns concertos da digressão foram posteriormente adiados por indicação médica.

Richie acabou por regressar aos palcos e, em julho, garantiu aos fãs que estava bem.

O novo episódio em St. Louis volta, contudo, a levantar dúvidas sobre o estado de saúde do músico.

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