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Kalorama fecha três dias de música em Lisboa com Robbie Williams, Lauryn Hill e Deftones

Do pop de Robbie Williams ao hip-hop de Ms. Lauryn Hill e ao rock dos Deftones, o MEO Kalorama levou diferentes gerações e estilos ao Parque da Bela Vista. A quinta edição terminou este domingo depois de três dias de concertos, com mais de 50 artistas em três palcos.
Redação
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O primeiro dia ficou marcado por uma sucessão de nomes fortes e propostas muito diferentes. Robbie Williams encerrou a noite no palco principal, depois de passagens de MARO e Interpol, enquanto Grace Jones, Judeline e Melody’s Echo Chamber atuaram no palco Sagres. A programação estendeu-se ainda pela eletrónica, com nomes como Hunee, Lola Haro b2b Roman Flügel e Nathan Fake.

No sábado, Ms. Lauryn Hill protagonizou um dos momentos mais aguardados do festival, acompanhada por Wyclef Jean, YG Marley e Zion Marley. O cartaz incluiu ainda Vince Staples, Ravyn Lenae, Unknown Mortal Orchestra, Criolo, Amaro & Dino e Sam The Kid com Orquestra & Orelha Negra. O último dia mudou de tom, com Deftones e Turnstile a liderarem uma programação mais próxima do rock e hardcore, que contou também com Peaches, Clipse, Freddie Gibbs + The Alchemist e Wednesday, enquanto a música eletrónica fechou a noite com nomes como Nídia, DJ Marfox e O Ghettão.

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