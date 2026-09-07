Joana Marques conta a sua versão do caso com os Anjos em documentário que estreia a 14 de setembro

O documentário que revisita o processo judicial entre Joana Marques e os Anjos, que terminou com a absolvição da humorista, chega à Prime Video a 14 de setembro. A produção inclui imagens de arquivo e testemunhos de figuras como Ricardo Araújo Pereira, Manuel Luís Goucha e David Fonseca

O documentário em que a humorista Joana Marques apresenta a sua perspetiva sobre o processo judicial que a opôs ao grupo Anjos, em 2025, estreia a 14 de setembro na plataforma de streaming Prime Video.

“Joana Marques Culpada ou Indecente?”, escrito e realizado por Elza Cordeiro, revisita o caso que envolveu a humorista e os irmãos Nelson e Sérgio Rosado e que terminou com a absolvição de Joana Marques, em outubro passado.

A produção pretende explorar o impacto social e cultural de um processo que colocou no centro do debate os limites do humor, da sátira e da liberdade de expressão numa época marcada pelo peso das redes sociais.

Documentário recupera momentos do processo

Segundo a Prime Video, o documentário inclui uma reconstrução dos acontecimentos, imagens de arquivo e uma análise dos principais momentos que marcaram o processo judicial.

Entre os testemunhos reunidos estão os de várias figuras públicas, incluindo Manuel Luís Goucha, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim, Luana Piovani e David Fonseca.

O documentário aborda também a forma como o processo acabou por influenciar o trabalho da própria Joana Marques. A experiência esteve na origem do espetáculo “Em Sede Própria”, apresentado pela humorista em mais de uma dezena de sessões realizadas em Lisboa e no Porto, em maio passado.

Caso começou com vídeo publicado nas redes sociais

O processo teve origem num vídeo publicado por Joana Marques nas redes sociais.

A publicação consistia numa montagem que juntava imagens dos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, dos Anjos, a interpretarem o hino nacional durante uma prova de MotoGP em Portimão, em abril de 2022, com reações depreciativas retiradas do programa televisivo “Ídolos”.

Os músicos avançaram judicialmente contra a humorista e reclamavam uma indemnização de 1.118.500 euros, valor que alegavam corresponder a prejuízos sofridos em espetáculos.

O Tribunal Central Cível de Lisboa acabou por absolver Joana Marques, considerando que não tinha sido apresentada prova suficiente dos alegados prejuízos.

Na decisão, o tribunal referiu, nomeadamente, que não tinha sido demonstrado um prejuízo de 10 mil euros relacionado com um concerto no Porto, existindo apenas referência ao facto de a lotação não ter esgotado.

Tribunal não deu como provado incitamento ao ódio

A decisão judicial também afastou a possibilidade de considerar provado que Joana Marques tivesse alimentado o “ódio e censura” presentes em mensagens relacionadas com o caso.

O tribunal concluiu igualmente que não ficou demonstrado que a humorista tivesse “qualquer preconceito ou inimizade” relativamente aos dois cantores.

O novo documentário parte precisamente deste processo para recuperar a polémica e refletir sobre a fronteira entre sátira, crítica e liberdade de expressão, bem como sobre o impacto que uma publicação nas redes sociais pode ter na vida pública e profissional de quem a produz.