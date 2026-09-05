Inês Aires Pereira abandona festival em Lisboa por causa de Seinfeld e diz não querer "normalizar um genocídio"

A atriz decidiu não levar o espetáculo “Namasté” ao Commedia a La Carte Fest e assumiu publicamente que a posição de Jerry Seinfeld sobre Israel está na origem da decisão. É já o quarto cancelamento anunciado para o festival.

Inês Aires Pereira não vai participar na primeira edição do Commedia a La Carte Fest, em Lisboa. A atriz anunciou o cancelamento da sua atuação e deixou claro que a decisão está relacionada com a presença de Jerry Seinfeld no cartaz e com o apoio público do humorista a Israel.

A atriz, que tinha previsto apresentar o espetáculo “Namasté” a 29 de outubro, explicou que um dos nomes convidados para o festival «defende insistentemente ideias e atos» que considera «indefensáveis». Embora não tenha mencionado diretamente o nome de Seinfeld, é ao humorista norte-americano que a declaração se refere.

«Não podemos relativizar ou normalizar um genocídio», escreveu Inês Aires Pereira, assumindo tratar-se de uma «difícil decisão» e remetendo o espetáculo para «oportunidades mais felizes».

A decisão surge num contexto de crescente contestação à estreia de Seinfeld em Portugal. O humorista norte-americano, conhecido sobretudo pela série televisiva “Seinfeld”, que criou e escreveu com Larry David, tem manifestado publicamente o seu apoio a Israel. A sua presença no festival tem motivado apelos ao boicote, sobretudo nas redes sociais.

«Há princípios mais importantes»

Inês Aires Pereira reconheceu o impacto que a decisão poderá ter junto de quem já tinha comprado bilhete para assistir ao seu espetáculo.

«Levo muito a sério que tantas pessoas comprem bilhetes para assistir, mas há princípios mais importantes a ter em conta», justificou.

O conflito israelo-palestiniano entrou numa nova fase após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que provocaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Desde então, a ofensiva israelita na Faixa de Gaza provocou dezenas de milhares de mortos, segundo os dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, considerados fidedignos pelas Nações Unidas.

Já são quatro os cancelamentos

A saída de Inês Aires Pereira é o mais recente de uma série de cancelamentos no programa do Commedia a La Carte Fest.

A dupla Cebola Mol, formada por Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, também anunciou o cancelamento da atuação. Numa publicação no Instagram, os humoristas acompanharam a fotografia da dupla com uma imagem de uma fatia de melancia, símbolo frequentemente associado à solidariedade com a Palestina pelas cores semelhantes às da sua bandeira.

«Celebraremos justiça, liberdade e alegria numa próxima oportunidade», escreveram.

Antes destes dois casos, já tinham sido cancelados o espetáculo “Tributo Pop”, que reunia Carolina Deslandes, Tatanka e Bárbara Tinoco, e o concerto do Conjunto Cuca Monga.

Nestes dois casos, não foi apresentada uma justificação pública para o cancelamento. Na plataforma de bilhética BlueTicket, o concerto do Conjunto Cuca Monga surge como cancelado «por razões alheias à organização», enquanto “Tributo Pop” aparece simplesmente como cancelado.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto dos artistas envolvidos, mas não conseguiu obter comentários de Carolina Deslandes, Tatanka, Bárbara Tinoco ou do Conjunto Cuca Monga.

Seinfeld é cabeça de cartaz

A primeira edição do MEO Commedia a La Carte Fest realiza-se entre 29 de outubro e 1 de novembro, em Lisboa, e tem Jerry Seinfeld como cabeça de cartaz.

O festival pretende juntar «o melhor da comédia, teatro, música, performance, ‘storytelling’ e cultura pop» e conta ainda com nomes como Herman José, Clarice Falcão, Matilde Breyner e Pedro Tochas.

O programa inclui também o espetáculo “Rebenta a Bolha”, com César Mourão, Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes.

As atuações estão distribuídas pelo Coliseu dos Recreios, Campo Pequeno, Cinema São Jorge e Capitólio.

Criado pelo grupo de humor de improviso Commedia a La Carte, o festival é coproduzido pela Last Tour e Aquele Abraço.