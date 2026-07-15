quarta-feira, 15 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Harry Shearer surpreende fãs: dá voz a Mr. Burns (e não só) mas revela nunca ter visto "Os Simpsons"

Desde o final da década de 1980 que o ator norte-americano dá voz a algumas das personagens mais marcantes da série.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Harry Shearer surpreende fãs: dá voz a Mr. Burns (e não só) mas revela nunca ter visto "Os Simpsons"
Dreamstime

Menino de três anos morre após cair do quarto andar de hotel no Chipre. Pai fica detido por suspeitas de negligência

São poucas as pessoas que conhecem Springfield tão bem como Harry Shearer. Desde o final da década de 1980 que o ator norte-americano dá voz a algumas das personagens mais marcantes de "Os Simpsons", entre elas Mr. Burns, Ned Flanders, Principal Skinner, Waylon Smithers, Kent Brockman e Reverendo Lovejoy.

Apesar de fazer parte da série há quase quatro décadas, Shearer fez uma confissão que surpreendeu muitos fãs: praticamente nunca assistiu a "Os Simpsons".

"Não sei. Não vi."

A revelação foi feita durante uma entrevista ao jornal britânico The i. Questionado sobre o auge da série, independentemente dos "altos e baixos", Shearer respondeu: "Não sei. Não assisti. "Passa na TV a toda a hora?" "É o que ouço!"

Quase quatro décadas a dar voz a Springfield

Harry Shearer integra o elenco de "Os Simpsons" desde a estreia da série, em dezembro de 1989, sendo um dos atores que mais personagens interpreta.

Na entrevista revelou qual a sua personagem favorita. "Mr. Burns", respondeu imediatamente. "A maldade pura é sempre a melhor. Interpretá-la é um dom."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma série que continua a fazer história

Mesmo sem acompanhar regularmente os episódios, Harry Shearer reconhece a dimensão alcançada por "Os Simpsons".

Criada por Matt Groening, a série continua a ser transmitida, mantendo o estatuto de produção de animação em horário nobre mais longa da história da televisão norte-americana.

Ao longo de mais de três décadas, tornou-se um fenómeno cultural, conquistando dezenas de prémios e influenciando gerações de espectadores em todo o mundo.

Enquanto milhões de pessoas continuam a acompanhar as aventuras da família Simpson, Harry Shearer garante que prefere viver a série de outra forma: atrás do microfone, onde dá vida às personagens que ajudaram a transformar Springfield num dos locais mais famosos da televisão.

Temas

Harry Shearer
Os Simpsons
Mr. Burns
Springfield

Leia também

Festival de piano de Oeiras: uma iniciativa que une e ensina

Há nove edições que o FIPO quer aproximar as pessoas da música clássica e, segundo Teresa da Palma Pereira, a missão tem sido bem sucedida. Este ano voltou a Oeiras para continuar esse trabalho.
Festival de piano de Oeiras: uma iniciativa que une e ensina

Harry Shearer surpreende fãs: dá voz a Mr. Burns (e não só) mas revela nunca ter visto "Os Simpsons"

Desde o final da década de 1980 que o ator norte-americano dá voz a algumas das personagens mais marcantes da série.
Harry Shearer surpreende fãs: dá voz a Mr. Burns (e não só) mas revela nunca ter visto "Os Simpsons"

Morreu Sam Neill, o eterno Dr. Alan Grant de "Parque Jurássico", aos 78 anos

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.
Morreu Sam Neill, o eterno Dr. Alan Grant de "Parque Jurássico", aos 78 anos

Mais vistos

Destaques