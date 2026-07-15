Harry Shearer surpreende fãs: dá voz a Mr. Burns (e não só) mas revela nunca ter visto "Os Simpsons"

Desde o final da década de 1980 que o ator norte-americano dá voz a algumas das personagens mais marcantes da série.

São poucas as pessoas que conhecem Springfield tão bem como Harry Shearer. Desde o final da década de 1980 que o ator norte-americano dá voz a algumas das personagens mais marcantes de "Os Simpsons", entre elas Mr. Burns, Ned Flanders, Principal Skinner, Waylon Smithers, Kent Brockman e Reverendo Lovejoy.

Apesar de fazer parte da série há quase quatro décadas, Shearer fez uma confissão que surpreendeu muitos fãs: praticamente nunca assistiu a "Os Simpsons".

"Não sei. Não vi."

A revelação foi feita durante uma entrevista ao jornal britânico The i. Questionado sobre o auge da série, independentemente dos "altos e baixos", Shearer respondeu: "Não sei. Não assisti. "Passa na TV a toda a hora?" "É o que ouço!"

Quase quatro décadas a dar voz a Springfield

Harry Shearer integra o elenco de "Os Simpsons" desde a estreia da série, em dezembro de 1989, sendo um dos atores que mais personagens interpreta.

Na entrevista revelou qual a sua personagem favorita. "Mr. Burns", respondeu imediatamente. "A maldade pura é sempre a melhor. Interpretá-la é um dom."

Uma série que continua a fazer história

Mesmo sem acompanhar regularmente os episódios, Harry Shearer reconhece a dimensão alcançada por "Os Simpsons".

Criada por Matt Groening, a série continua a ser transmitida, mantendo o estatuto de produção de animação em horário nobre mais longa da história da televisão norte-americana.

Ao longo de mais de três décadas, tornou-se um fenómeno cultural, conquistando dezenas de prémios e influenciando gerações de espectadores em todo o mundo.

Enquanto milhões de pessoas continuam a acompanhar as aventuras da família Simpson, Harry Shearer garante que prefere viver a série de outra forma: atrás do microfone, onde dá vida às personagens que ajudaram a transformar Springfield num dos locais mais famosos da televisão.