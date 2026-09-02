Gracindo Jr. Morreu uma das caras mais conhecidas das novelas brasileiras em Portugal

O público português conheceu-o através de algumas das novelas brasileiras mais populares das últimas décadas. Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, depois de uma carreira com mais de cinco décadas, que começou ainda na adolescência e passou também por Portugal.

O ator e diretor brasileiro Gracindo Jr. morreu na noite de terça-feira, 1 de setembro, em casa, no Rio de Janeiro. Tinha 83 anos. A morte foi confirmada pelo filho, Pedro Gracindo à imprensa brasileira.

Filho do consagrado ator Paulo Gracindo, Gracindo Jr. construiu uma longa carreira na televisão brasileira e esteve entre os primeiros profissionais contratados pela TV Globo, ainda antes da estreia da estação, em 1965. Ao longo das décadas, participou em algumas das produções mais conhecidas da ficção brasileira.

Entre os trabalhos que chegaram ao público português estão novelas como Dona Beija, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Celebridade e Ouro Verde, esta última uma produção portuguesa da TVI, onde interpretou Januário Cavalcanti.

Uma carreira com mais de cinco décadas

Gracindo Jr. começou no mundo artístico aos 15 anos, quando entrou na Rádio Nacional como ator, redator e disc-jóquei. Dois anos depois, estreou-se no teatro.

Na televisão, integrou o elenco inicial da Globo e participou em várias produções que ficaram na memória dos espectadores brasileiros, entre elas O Bem-Amado, Os Ossos do Barão, O Casarão, A Sucessora, Mandala e O Salvador da Pátria.

Um dos seus papéis mais marcantes surgiu precisamente em O Casarão, em 1976. Gracindo Jr. interpretou João Maciel na juventude, enquanto o seu pai, Paulo Gracindo, interpretava a mesma personagem numa fase posterior da vida.

Nas décadas seguintes, continuou a trabalhar em televisão, passando por produções como Dona Beija, Celebridade, Esperança e Como uma Onda, além de trabalhos na Record e noutras plataformas.

Também passou pela ficção portuguesa

A ligação de Gracindo Jr. a Portugal aconteceu não apenas através do teatro. O ator integrou o elenco de Ouro Verde, novela da TVI protagonizada por Diogo Morgado, Joana de Verona e Ana Sofia Martins.

Na produção portuguesa, exibida em 2017, deu vida a Januário Cavalcanti. Foi uma das suas últimas participações regulares numa novela, antes de se afastar progressivamente da televisão.

A carreira televisiva terminou praticamente no final da década. O seu último trabalho no pequeno ecrã foi uma participação na série Homens?, em 2019.

Gracindo Jr. deixa assim uma carreira que atravessou diferentes gerações da televisão brasileira e que chegou também aos espectadores portugueses através de algumas das novelas mais populares exibidas no país.