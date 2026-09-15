Golpe D'Asa

Queres tu saber, Jorge? Quando tinha quatro anos teria precisado de um dicionário para o significado da expressão “estar com o grão na asa”, ou ainda “ter o grão na asa”. Suponho hoje que se trate de uma analogia com uma asa partida, que põe o passarinho a andar como um trôpego, e o traz num estado de abatimento exagerado e súbito. As analogias com animais nem sempre são fidedignas: já se sabe que o burro é um animal inteligente, e que além disso, como dispõe o poeta, o cavalo submisso à vontade do dono não tem a mesma ideia que o dono sobre a moralidade do que está a ser feito. O caso é que um célebre treinador do maior e mais bonito dos desportos, o football, ao ser vaiado e acenado com lenços brancos não percebeu o que os nativos manifestavam, e perguntou ao técnico auxiliar cujo pai fora ministro do último César, e era com certeza mais inteligentemente estúpido do que a média do povo em virtude desse facto, malgrado a infância desaustinada que terá tido, que a misericórdia é honestidade. E logo explicou que o treinador acenado como no enterro de Catarina Eufémia com lenços que as mulheres desprendiam, não sem um meneio sugestivo, para acenar aos deuses romanos que outros não existem, era afinal mais parecido com o ritual das festas de toiros de morte, em que, jurava o auxiliar ignorante, os homens acenavam com os lenços para despedir o toiro da arena. Como assim fosse, disse ao treinador que estavam a despedi-lo com modos de desagrado, o que em qualquer caso era verdade naquele estádio olímpico, embora fosse capcioso o raciocínio e mentirosa a analogia tauromáquica. Bem-entendido, mete dó: os subdelegados são escoiceados logo pela natureza das funções e arcam com prejuízos ignaros vindos de cima que nada fizeram ou omitiram por assumir: é da natureza hierárquica da incivilização presente. Neste adjunto, apesar do seu relativo desaparecimento póstumo, a não ser que contemos com comentários televisivos, e eu por mim não conto, não se realizava a sova diretriz, pois o treinador do leste era uma suavidade moral, e nem por isso deixava de ser um belo artífice.

Voltando aos meus quatro anos, ó Jorge, o ditado do grão na asa estava na taberna do bairro por detrás do balcão e do soberbo pançudo que equilibrava o mesmo fazendo contrapeso como um taipal de madeira apoiado num ferro para endireitar o muro até que o cimento seque. Era assim até que ele próprio estivesse mais para lá do que para cá, o que sua esposa, responsável pela mercearia adjacente, relevava como “estar com elas calçadas”. O curioso, veja lá, é que o menos estranho, a meu ver, no reclame que aliterava - ou litrava - o azulejo era o olhar fixo de uma raposa poeirenta embalsamada e de uma televisão que estava lá para segurar a antena da telefonia, como tivesse sido alvo de um disparo de chumbo na asa, leia-se no bracinho empenado que não esticava no balcão, onde se endireitava o homem pobre bebendo vinho com gasosa, alto demais para as crianças e baixo demais para as mulheres. A bem dizer, a esta vista, aquilo parecia um hospital e eu entrava lá porque era menino, o que a seu modo é também um modo de imbecilidade, como notou um político inglês com certo interesse na causa, na caça, e na casa, a forma de doença dos inferiores, dos mouros de trabalho, dos súbditos se assim se lembrar o Rex de chamar por achar erradamente que precisam de proteção sua. Acabe-se com a insegurança dos fracos tornando-os seguros da sua fraqueza, disse ele ao seu amigo filósofo que tratou de dar uns traços proféticos à riqueza.

Enfim, estamos a ficar sem tempo, não é?, o que eu não percebia do brocardo é como se levariam pessoas mortas a casa e qual a vantagem de guardar segredo sobre o tiro fatal. O preço dos enterros é um luxo, e que houvesse um empregado de balcão que fizesse o serviço discretamente parecia-me macabro, e ainda me parece agora. Misturar víveres e mortos não me parece condizente com os costumes celtas. Por exemplo de estranhos hábitos: houve um sujeito que pediu que lhe fizessem uma festa no enterro e depois matou-se em Paris. Como eu entendo o megalómano. Deixou bons poemas, e é tudo. Decerto a morte é a “má notícia que corre rápido”, mais ainda do que um estagiário exemplar no escritório de advogados do Dr. Filibuster, apesar do chuço de laca e da massa ou peso ocupado pelos apelidos em número superior a quatro, com pelo menos um que sugira ligação à Coroa; os imitadores, quando janotas, põem dupla consoante nos nomes com mais de cinco vogais. Bom, suponho que o nosso tempo esteja a acabar, não é Jorge? Por esta altura já só peço que guardem segredo e me levem a casa se me virem com o grão na asa, porque bebi à vontade e sem medo. Porém, essa taberna fechou e eu não pude voltar a ver esse azulejo de quadra solidária. Melhor, há outra verdade parelha desta. Eu fechei os olhos e vi um tipo parecido comigo metido numa confusão daquelas! A birrenta talha dourada me lembrava glórias, riquezas e outras propriedades rendosas, nada de que me pudesse orgulhar pois que nada teria feito senão comprar barato e vender caro, pagar mal e sair cedo, vilipendiar e exigir obediência, castigar impunemente e ser forte com os fracos. Criar os descendentes condenando-os a não terem nada para criar. Os homens reconhecem um aflito e tratam-no com modesta cortesia. Mas não assim os médicos, não é verdade?