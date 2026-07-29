quarta-feira, 29 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Glen Hansard morre aos 56 anos após acidente de mota em Dublin

Segundo as autoridades irlandesas, o acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas o óbito do artista acabou por ser declarado no local.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Glen Hansard morre aos 56 anos após acidente de mota em Dublin
Instagram

Há um ano era um empresário de sucesso hoje vive como um mendigo. Trinta anos de trabalho destruídos em poucos minutos

O músico, compositor e ator irlandês Glen Hansard morreu aos 56 anos na sequência de um acidente de mota ocorrido em Dublin, na Irlanda, esta quarta-feira. A notícia foi avançada por vários meios de comunicação irlandeses e confirmada pela Reuters.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu durante a madrugada e envolveu apenas o veículo conduzido pelo artista. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas o óbito de Glen Hansard acabou por ser declarado no local. A polícia mantém a investigação em curso para apurar as circunstâncias do despiste.

Um dos nomes maiores da música irlandesa

Nascido em Dublin, Glen Hansard começou por ganhar notoriedade como vocalista da banda The Frames, um dos projetos mais influentes da música alternativa irlandesa.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, destacou-se pela mistura entre folk, rock e música tradicional irlandesa, conquistando reconhecimento internacional tanto a solo como através de outros projetos musicais.

Foi, no entanto, o filme Once (2007) que levou o seu nome a um público global. Além de protagonizar a obra ao lado da cantora checa Markéta Irglová, Hansard assinou grande parte da banda sonora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Óscar que mudou a carreira

Em fevereiro de 2008, Glen Hansard e Markéta Irglová venceram o Óscar de Melhor Canção Original com "Falling Slowly", tema que se tornou um dos maiores êxitos da música contemporânea e ajudou a transformar Once num fenómeno internacional.

A distinção abriu portas a uma carreira internacional ainda mais sólida, marcada por digressões, colaborações com diversos artistas e vários álbuns a solo.

Nos últimos anos, continuou a atuar regularmente e manteve-se ligado a causas sociais e humanitárias, sendo uma figura respeitada tanto pelo seu percurso artístico como pelo envolvimento em projetos solidários.

Temas

Glen Hansard
Acidente de mota
Dublin
Irlanda
The Frames

Leia também

Glen Hansard morre aos 56 anos após acidente de mota em Dublin

Segundo as autoridades irlandesas, o acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas o óbito do artista acabou por ser declarado no local.
Glen Hansard morre aos 56 anos após acidente de mota em Dublin

Museu Calouste Gulbenkian reabre e recupera o espírito de 1969

Ao fim de um ano e meio em obras, o museu Gulbenkian, em Lisboa, reabriu as portas ao público no dia 18 de julho. A reabertura faz parte das celebrações dos 70 anos da Fundação Calouste Gulbenkian e recupera a arquitetura original do edifício inaugurado em 1969, reforçando ainda a ligação entre obras-primas e natureza. São cerca de mil peças do colecionador de origem arménia que pode conhecer.
Museu Calouste Gulbenkian reabre e recupera o espírito de 1969

Luís Represas. O artista que cantou a poesia

Comprou a sua primeira guitarra aos 13 anos com os 500 escudos que alguém, durante a véspera de Natal, lhe deixou no sapatinho. Nessa altura já sabia que queria fazer da música vida, e fê-lo da melhor forma possível. Hoje, é difícil encontrar algum português que não conheça as suas canções e que não lamente a sua partida. Morreu na quarta-feira, aos 69 anos
Luís Represas. O artista que cantou a poesia

Mais vistos

Destaques