Glen Hansard morre aos 56 anos após acidente de mota em Dublin

Segundo as autoridades irlandesas, o acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas o óbito do artista acabou por ser declarado no local.

O músico, compositor e ator irlandês Glen Hansard morreu aos 56 anos na sequência de um acidente de mota ocorrido em Dublin, na Irlanda, esta quarta-feira. A notícia foi avançada por vários meios de comunicação irlandeses e confirmada pela Reuters.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu durante a madrugada e envolveu apenas o veículo conduzido pelo artista. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas o óbito de Glen Hansard acabou por ser declarado no local. A polícia mantém a investigação em curso para apurar as circunstâncias do despiste.

Um dos nomes maiores da música irlandesa

Nascido em Dublin, Glen Hansard começou por ganhar notoriedade como vocalista da banda The Frames, um dos projetos mais influentes da música alternativa irlandesa.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, destacou-se pela mistura entre folk, rock e música tradicional irlandesa, conquistando reconhecimento internacional tanto a solo como através de outros projetos musicais.

Foi, no entanto, o filme Once (2007) que levou o seu nome a um público global. Além de protagonizar a obra ao lado da cantora checa Markéta Irglová, Hansard assinou grande parte da banda sonora.

O Óscar que mudou a carreira

Em fevereiro de 2008, Glen Hansard e Markéta Irglová venceram o Óscar de Melhor Canção Original com "Falling Slowly", tema que se tornou um dos maiores êxitos da música contemporânea e ajudou a transformar Once num fenómeno internacional.

A distinção abriu portas a uma carreira internacional ainda mais sólida, marcada por digressões, colaborações com diversos artistas e vários álbuns a solo.

Nos últimos anos, continuou a atuar regularmente e manteve-se ligado a causas sociais e humanitárias, sendo uma figura respeitada tanto pelo seu percurso artístico como pelo envolvimento em projetos solidários.