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Festa do Livro em Belém estreia com António José Seguro a homenagear António Lobo Antunes

A 9.ª Festa do Livro em Belém arranca a 17 de setembro com um concerto de homenagem a António Lobo Antunes, interpretado por Kátia Guerreiro e Vitorino Salomé. GNR, ÁTOA e NAPA estão entre os nomes que vão passar pelos jardins do Palácio de Belém
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Festa do Livro em Belém estreia com António José Seguro a homenagear António Lobo Antunes

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A Festa do Livro em Belém, que este ano assinala a primeira edição durante o mandato de António José Seguro como Presidente da República, arranca na próxima quinta-feira, 17 de setembro, com uma homenagem a António Lobo Antunes.

A 9.ª edição da iniciativa, criada pelo anterior chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, mantém-se assim no programa da Presidência da República e abre com um concerto dedicado ao escritor, que morreu em março deste ano.

Kátia Guerreiro e Vitorino Salomé vão interpretar canções de António Lobo Antunes na abertura da Festa do Livro.

A programação inclui apresentações de livros, conversas, iniciativas de editoras e livrarias e sessões de autógrafos com quase 400 autores. A edição conta também com um espaço infantil dinamizado pelas Bibliotecas de Lisboa.

GNR encerram a Festa do Livro

O encerramento está marcado para 20 de setembro, com um concerto dos GNR, intitulado “Últimas Danças de Verão”, numa iniciativa que pretende também assinalar o fim da estação.

No mesmo dia, a Orquestra Sem Fronteiras, dirigida por Martim Sousa Tavares, presta homenagem ao maestro e compositor Álvaro Cassuto, destacando o seu contributo para a renovação da música em Portugal e para a divulgação de compositores portugueses.

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Nas noites de 18 e 19 de setembro, o palco principal recebe concertos de ÁTOA e NAPA.

Já no dia 19, o palco da cascata acolhe o recital “Poemas de Sábado, Véspera de Outono”, com leituras de Raquel Marinho e acompanhamento ao piano de Nicholas McNair.

A programação musical inclui ainda atuações de Júlia Ochôa, Duarte Pádua, Tiago Anjinho & Isolda Lidegran, Maria Inês, Maria Branco, Daniel Dionísio, Diogo Carlos, Gabriela Gomes e Rafael Eusébio, Francisca Fernandes e Xico Gaiato, além do espetáculo Kayzer Ballet.

Literatura e debate em Belém

A componente literária inclui várias apresentações e conversas ao longo dos quatro dias.

No dia 18, o poeta e histórico socialista Manuel Alegre participa na apresentação, por José Manuel Mendes, de Cantos de Tristeza (Tristia), de Ovídio, numa tradução de Carlos Ascenso André.

Nesse mesmo dia será apresentado o livro Sidónio Pais, O Presidente-Rei, de António Araújo.

No sábado, 19 de setembro, a mesa “Paisagem, Território, Portugal” promove uma conversa em torno de Portugal Refractário, de António Araújo e Duarte Belo. Participam António Araújo e Aurora Carapinha, com moderação de Francisco José Viegas.

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No último dia, a mesa “Ninguém escolhe nascer rico ou pobre” parte do livro Gente como Nós, de Miguel Herdade, com participação de Susana Peralta, Vasco Pereira Coutinho e Miguel Herdade e moderação de Henrique Pinto de Mesquita.

Iniciativa mantém parcerias e aposta na acessibilidade

A edição deste ano mantém a colaboração com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e conta com as Bibliotecas de Lisboa como parceiras de programação.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é parceira na área da acessibilidade e inclusão, enquanto a Sociedade Ponto Verde assegura a parceria ambiental e a Rádio Belém a ligação local.

Os jardins do Palácio de Belém dispõem de percursos acessíveis e de uma plataforma junto ao palco principal destinada a visitantes com mobilidade condicionada. A Presidência indica ainda que haverá acompanhamento por equipas desde a entrada, que deverá ser feita pela Loja do Museu da Presidência da República.

As mesas de debate e apresentações de livros da responsabilidade da Presidência da República terão interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

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Festa do Livro já recebeu 170 mil visitantes

A Festa do Livro em Belém foi criada por Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro ano do seu mandato, em 2016, em colaboração com a APEL.

Durante os dois mandatos do anterior Presidente da República realizaram-se oito edições, entre 2016 e 2025, com exceção dos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Presidência da República, as oito edições realizadas até agora receberam, no conjunto, cerca de 170 mil visitantes.

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