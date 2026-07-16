Feira Nacional de Vinil regressa a Lisboa com entrada gratuita e dois dias dedicados à música

A 9.ª edição realiza-se este fim de semana no Jardim do Palácio Baldaya, em Benfica. O evento reúne dezenas de expositores, sessões de DJ ao longo dos dois dias e mantém a vertente solidária que tem marcado o seu crescimento.

Os amantes do vinil têm encontro marcado este fim de semana em Lisboa. A Feira Nacional de Vinil de Benfica regressa para a sua nona edição, nos dias 18 e 19 de julho, prometendo transformar o Jardim do Palácio Baldaya num ponto de encontro para colecionadores, melómanos e curiosos, com entrada gratuita.

Depois do sucesso das edições anteriores, a iniciativa muda de cenário e passa a realizar-se no espaço exterior do Palácio Baldaya, em Benfica, oferecendo um ambiente mais amplo e agradável para receber visitantes durante os dois dias do evento, entre as 10h00 e as 20h00.

O grande destaque continua a ser o disco de vinil, um formato que têm conquistado cada vez mais adeptos. No entanto, quem visitar a feira encontrará também outros suportes ligados ao universo da música, como discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CDs e DVDs.

Além da área de exposição e venda, o programa inclui atuações de vários DJs, que irão assegurar uma banda sonora contínua durante todo o fim de semana, com estilos musicais diversificados.

No sábado, sobem à cabine Paulo Costa, Barbosa, Filipe Parada e Chris Marquez. Já no domingo, a programação conta com Paulo Costa, César Machia e Vítor Santos, nas Vinil Sessions, Bruno G e Camboja Selecta.

A organização está a cargo da Vinil Live Market, projeto dinamizado por Alexandre Barbosa, proprietário da Sound Club Store, em Lisboa. A iniciativa conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica e mantém uma componente solidária, que tem acompanhado o crescimento do evento desde as primeiras edições.

Com entrada livre, a Feira Nacional de Vinil de Benfica afirma-se como uma oportunidade para descobrir raridades, completar coleções, trocar experiências e celebrar a cultura musical em torno dos formatos físicos.