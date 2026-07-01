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Eurovisão volta a abrir portas fora da Europa: Canadá confirmado na próxima edição

O Canadá torna-se assim o primeiro novo país a entrar na Eurovisão desde a Austrália, que começou a integrar a competição em 2015.
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É oficial: há um novo país que não é europeu a participar na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção.

A decisão vem na sequência da entrada da CBC/Radio-Canada como membro de pleno direito da União Europeia de Radiodifusão (UER), a maior aliança mundial de serviços públicos de comunicação social, que congrega mais de 100 organizações em dezenas de países.

O anúncio foi feito pelas duas organizações. "Neste Dia do Canadá [01 de julho], enquanto celebramos com os canadianos a riqueza e a diversidade da nossa cultura, estamos muito entusiasmados por confirmar que vamos trazer o maior evento mundial de música ao vivo aos canadianos", informou a presidente e diretora-executiva da CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Bouchard descreve esta como uma oportunidade para artistas canadianos receberem a mesma projeção que europeus naquele que é uma das maiores competições de música do mundo.

Também Martin Green, diretor do Festival Eurovisão da Canção na UER, afirmou que a organização está "absolutamente encantada", sublinhando o concurso "aberto ao mundo", apesar das raízes europeias. O diretor recorda ainda a vitória de Céline Dion em 1998, artista canadiana, destacando a projeção internacional do festival.

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O Canadá torna-se assim o primeiro novo país a entrar na Eurovisão desde a Austrália, que começou a integrar a competição em 2015. A 71.ª edição do festival será disputada na Bulgária, após a vitória este ano com 'Bangaranga', interpretada por Dara.

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