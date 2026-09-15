Emmy 2026: "The Pitt" e "O Segredo de Widow's Bay" triunfam numa noite de recordes

Sally Field fez história aos 79 anos e Matthew Rhys conseguiu uma proeza inédita ao vencer dois Emmy de interpretação na mesma noite. Entre drama, comédia e minisséries, houve três grandes vencedores em Los Angeles.

"The Pitt", "O Segredo de Widow's Bay" e "DTF St. Louis" conquistaram os principais prémios da 78.ª edição dos Emmy, numa cerimónia realizada na noite de segunda-feira, em Los Angeles, marcada também por dois recordes de interpretação.

Aos 79 anos, Sally Field tornou-se a atriz mais velha de sempre a vencer o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme, graças ao desempenho no filme da Netflix "Criaturas Extremamente Inteligentes".

"Adorei este projeto", afirmou a atriz, surpreendida com a vitória. "A história de uma mulher velha e um homem novo não é coisa que apareça com frequência."

Matthew Rhys faz história com dois Emmy

Matthew Rhys tornou-se, por sua vez, o primeiro ator a conquistar dois prémios de Melhor Ator na mesma cerimónia. Venceu em comédia por "O Segredo de Widow's Bay" e em minissérie pelo desempenho em "O Monstro em Mim".

"O Segredo de Widow's Bay", estreada em abril, foi uma das grandes vencedoras da noite. Além do Emmy de Melhor Série de Comédia, valeu prémios a Kate O'Flynn e Stephen Root nas categorias de representação secundária, a Katie Dippold pela escrita e a Hiro Murai pela realização.

Jean Smart impediu uma vitória total da produção ao conquistar o Emmy de Melhor Atriz em Série de Comédia pela última temporada de "Hacks".

"The Pitt" volta a dominar no drama

Na categoria de drama, "The Pitt" conquistou pelo segundo ano consecutivo o Emmy de Melhor Série Dramática, enquanto Noah Wyle repetiu também a vitória como Melhor Ator pelo papel de Dr. Robby.

"É tão difícil saber em que acreditar que contar histórias honestas sobre dificuldades humanas verdadeiras é mais importante que nunca", afirmou o "showrunner" R. Scott Gemmill ao receber o prémio da série.

Rhea Seehorn venceu como Melhor Atriz em Série Dramática por "Pluribus", enquanto Vince Gilligan recebeu o Emmy de Melhor Escrita pela mesma produção.

Allison Janney protagonizou uma das surpresas da noite ao superar quatro atrizes de "The Pitt" e conquistar o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo papel de presidente em "A Diplomata". Entre os homens, Tom Pelphrey venceu como ator secundário por "Task".

"DTF St. Louis" destaca-se nas minisséries

"DTF St. Louis" dominou entre as minisséries e séries de antologia. A produção da HBO venceu o principal prémio da categoria, além dos Emmy de Melhor Ator Secundário para David Harbour e Melhor Atriz Secundária para Linda Cardellini. Steven Conrad conquistou ainda os prémios de realização e escrita.

A cerimónia contou também com um tributo musical de Reba McEntire a Dolly Parton e a entrega do Prémio Humanitário Bob Hope a Michael J. Fox. "The Late Show with Stephen Colbert", entretanto cancelado pela CBS, despediu-se com o Emmy de Melhor Série de Variedades.

A 78.ª edição dos Emmy foi apresentada por Mariska Hargitay, a primeira mulher a assumir sozinha a apresentação da cerimónia nos últimos 15 anos.

Os principais vencedores dos Emmy 2026

Melhor Série Dramática: "The Pitt", HBO Max

Melhor Atriz em Série Dramática: Rhea Seehorn, "Pluribus", Apple TV+

Melhor Ator em Série Dramática: Noah Wyle, "The Pitt", HBO

Melhor Atriz Secundária em Série Dramática: Allison Janney, "The Diplomat", Netflix

Melhor Ator Secundário em Série Dramática: Tom Pelphrey, "Task", HBO

Melhor Série de Comédia: "O Segredo de Widow's Bay", Apple TV+

Melhor Atriz em Série de Comédia: Jean Smart, "Hacks", HBO Max

Melhor Ator em Série de Comédia: Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay", Apple TV+

Melhor Atriz Secundária em Série de Comédia: Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay", Apple TV+

Melhor Ator Secundário em Série de Comédia: Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay", Apple TV+

Melhor Minissérie ou Série de Antologia: "DTF St. Louis", HBO

Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme: Sally Field, "Criaturas Extremamente Inteligentes", Netflix

Melhor Ator em Minissérie, Série de Antologia ou Filme: Matthew Rhys, "O Monstro em Mim", Netflix

Melhor Atriz Secundária em Minissérie, Série de Antologia ou Filme: Linda Cardellini, "DTF St. Louis", HBO

Melhor Ator Secundário em Minissérie, Série de Antologia ou Filme: David Harbour, "DTF St. Louis", HBO

Melhor Realização em Série Dramática: Saul Metzstein, "Slow Horses", Apple TV+

Melhor Realização em Série de Comédia: Hiro Murai, "O Segredo de Widow's Bay", Apple TV+