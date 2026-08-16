Elvis Presley: raridades dos últimos anos vão a leilão

Um exemplar anotado de Letters of Helena Roerich e um lenço usado pelo cantor em palco são alguns dos objetos.

Um exemplar pessoal e anotado de Letters of Helena Roerich e um lenço usado por Elvis Presley em palco estão entre as peças de memorabilia dos últimos anos de vida do cantor que vão a leilão este mês. O livro, oferecido a Elvis pelo seu amigo e conselheiro espiritual Larry Geller, contém cerca de 40 páginas com anotações e reflexões manuscritas. O exemplar surge também em fotografias de Elvis a embarcar no seu avião privado, o Lisa Marie, durante a última digressão, em 1977. Está avaliado entre 14 mil e 16 mil euros.

O lenço, que conserva vestígios de suor e maquilhagem, está acompanhado por uma declaração do trompetista Walt Johnson, que integrou a banda de Elvis entre 1974 e 1977. Segundo Johnson, Elvis atirou-lhe o lenço depois de o músico tocar uma nota errada durante It’s Now or Never, num concerto em 1977.

O leilão inclui ainda contratos de digressão assinados por Elvis e pelo guitarrista John Wilkinson, relativos, entre outros momentos, à residência em Lake Tahoe, em 1974, e às atuações no Las Vegas Hilton entre 1974 e 1975.

A coleção está disponível para licitação na Catawiki até 20 de agosto, durante a Elvis Week, que decorre até 16 de agosto.