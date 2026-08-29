Dolly Parton... e também tinha um ótimo rabo!

Dolly Parton passou uma boa parte da vida a produzir e embonecar uma figura que parecia saída de uma caricatura norte-americana: cabelo de um loiro impossível, seios desmesurados, saltos altos, lantejoulas, unhas postiças, maquilhagem em quantidade suficiente para revestir uma pequena cidade. Depois deixou que a piada circulasse e, enquanto os outros riam, escreveu Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You. Quando morreu na terça-feira (de cancro, após um breve período de doença, segundo informou a família), aos 80 anos, em Nashville, estava já bem claro para todos o que tanta gente demorou a perceber: a personagem não escondia a artista, mas era a sua maneira de a proteger, de a controlar e, sobretudo, de obrigar o mundo a olhar duas vezes.

«Criei isto e exagerei-o - a maquilhagem, toda a persona», admitiu ao The New York Times, em 2002. Mas acrescentou imediatamente: «Isto não é tudo o que sou. Nem sequer é a maior parte do que sou». Esperava que as pessoas conseguissem ver «por baixo do cabelo» um cérebro, «por baixo dos seios» um coração e, por detrás de tudo o mais, algum talento. Construiu a imagem da loira burra para se dar depois o tempo necessário para desmenti-la, servindo-se dos preconceitos para os torcer, virá-los do avesso, segundo os seus termos. Em vez de bater de frente com meio mundo, preferia entregar-se e ganhar alguma confiança para, então, rever as condições do contrato. Transformou, assim, o excesso numa licença para fazer as suas experiências, aproveitando-se da caricatura como uma armadilha para quem a julgasse depressa demais.

Dotada de uma inteligência particularmente rara, construiu uma obra imensa, sem nunca se levar tão a sério que perdesse margem de manobra e deixasse de rir de si própria. «Os contabilistas não percebem quão dispendioso é fazer-me parecer tão barata»... Esta ficou como uma das suas tiradas mais célebres. Noutra ocasião, ao listar algumas das coisas que mais a irritavam na perceção pública que se tinha dela, rematou: «Ninguém repara que também tenho um ótimo rabo». Sabia que a aparência pode ser um instrumento de negociação, uma máscara que mais do que ocultar uma identidade, permite defendê-la, e, ao mesmo tempo, torná-la inexpugnável.

Nascida em 1946, a quarta de 12 filhos, numa família pobre das montanhas do Tennessee, cresceu numa casa sem eletricidade nem canalização. O pai era agricultor e não sabia ler, a mãe cantava baladas e hinos enquanto trabalhava. Honrando as suas origens, na sua obra, a pobreza nunca foi convertida em decoração nostálgica. Coat of Many Colors, por exemplo, guarda a humilhação de uma criança que chega à escola com um casaco feito de retalhos pela mãe e sente-se o alvo da impiedade dos outros ao mofarem dele. Anos mais tarde, Parton explicou que aquela pequena canção continha «um mundo de coisas»: bullying, amor, aceitação, a aprendizagem e a coragem de ser diferente. A sua música conhecia a vergonha, o ciúme, o abandono, o trabalho e a privação porque sabia digerir o mundo e tirar proveito do melhor como do pior. Tudo o que viveu tornou muito clara a sua grande ambição: «Queria ser livre», disse à Rolling Stone, recordando a ânsia de sair das Smoky Mountains.

Começou cedo. Aos dez anos já cantava na rádio e na televisão. Em 1959 gravou pela primeira vez e atuou no Grand Ole Opry. A grande oportunidade chegou em 1967, no programa de Porter Wagoner, onde foi contratada como a ‘girl singer’. Sete anos depois, o seu astro ardia com tal intensidade que a separação se tornou inevitável. Mesmo assim, foi difícil e I Will Always Love You nasceu como despedida de Wagoner. Uma das grandes ironias da história da música popular é que a canção que se imortalizou na voz de Whitney Houston, o hino de uma paixão levada ao limite, começou como a forma de Parton dizer adeus a um parceiro profissional.

Na mesma fase escreveu Jolene. Corria a lenda de que as duas canções haviam sido compostas na mesma noite, mas Parton acabou por desmenti-la. Tinham, contudo, sido escritas no espaço de poucos dias e as demos originais acabaram na mesma cassete. Para outro compositor de canções, uma só delas teria bastado para segurar uma carreira. No caso dela, estas duas destacam-se, mas estão entre outras três mil canções. Editou 49 álbuns, conquistou 25 números um nas tabelas country e tornou-se uma das raras artistas capazes de atravessar praticamente todas as fronteiras que separavam Nashville da cultura popular americana.

Acima de tudo, considerava-se uma compositora. «Escrever é tão natural para mim como levantar-me e preparar o pequeno-almoço», disse. Escrevia todos os dias, no avião, no autocarro, na banheira. E explicava a escrita como uma espécie de necessidade fisiológica: se não deitasse cá para fora os pensamentos, os sentimentos e aquilo que observava nos outros, «a cabeça explodiria». Nem tudo o que escrevia era bom, também o reconheceu, «mas faz-me bem - funciona como terapia».

Foi também atriz, empresária e uma mulher de negócios cuja sagacidade por vezes se via escamoteada pela personagem que inventara. Mas, para os seus propósitos, nunca entendeu que fosse necessário esfregar na cara de ninguém todo o sucesso que alcançou ou a forma como reverteu uma mão que parecia fraca numa combinação esmagadora.

Em 9 to 5, ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin, encarnou uma trabalhadora submetida a um patrão sexista e escreveu uma canção que, com unhas postiças a imitarem máquinas de escrever, se tornou simultaneamente número um nas tabelas pop e country. A letra não deixava grande margem para dúvidas: «É um jogo de homens ricos, seja qual for o nome que lhe chamem, e passas a vida a pôr dinheiro na carteira deles».

Se sabia bem quais eram as regras do jogo, nunca se deixou pisar, e provou que não daria de barato aquilo que era seu. Quando Elvis Presley quis gravar I Will Always Love You, Dolly recusou-se a vender metade dos direitos da edição. «Toda a gente te vai usar, se puder», viria a frisar mais tarde. «Estas canções são minhas - dei-lhes vida como se dá aos próprios filhos». A frase talvez resuma uma parte essencial da sua atitude: por trás da voz doce e da gargalhada havia uma mulher que compreendia perfeitamente o valor do que possuía e que aprendera cedo demais o preço da pobreza para entregar de mão beijada aquilo que conseguira criar.

A generosidade foi outra maneira de não romper inteiramente com o lugar de onde viera. A Imagination Library distribuiu centenas de milhões de livros a crianças, e ainda apoiou estudantes do seu condado, hospitais e vítimas de incêndios e catástrofes. Não transformava, contudo, a filantropia numa operação com vista a promover a beatificação da sua imagem. Era apenas mais uma extensão daquela ideia de que a experiência da pobreza não lhe dava o direito de esquecer quem não tivera as mesmas oportunidades que ela.

Dolly Parton passou seis décadas a fazer algo que poderia parecer contraditório: tornar-se gigantesca sem deixar que a grandeza apagasse a estranheza, a pobreza, o mau gosto deliberado, a inteligência de quem percebeu que o kitsch podia ser uma arma e que uma mulher podia apresentar-se ao mundo como uma boneca e continuar a ser a pessoa mais astuta da sala. «Nunca deixes uma lantejoula por virar», aconselhava.

Sem nunca se transformar numa militante profissional, tomou posições que podiam alienar uma parte importante do seu público conservador. Defendeu repetidamente a comunidade LGBT e recusou transformar a religião em licença para a exclusão. Durante a vaga de protestos que se seguiu ao assassinato de George Floyd, declarou o seu apoio ao Black Lives Matter e foi suficientemente direta para afirmar que, se as vidas negras importam, então «temos de fazer algo por elas». Talvez fosse essa a diferença entre a sua discrição política e a neutralidade cuidadosamente calculada de tantas estrelas contemporâneas: Parton evitava a pregação e o sectarismo, mas não confundia tolerância com cobardia, nem o desejo de agradar a toda a gente com a obrigação de permanecer equidistante.