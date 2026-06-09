segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Dois museus portugueses na corrida ao prémio de Museu Europeu do Ano

O MUDE e o Museu de Lisboa estão entre os 34 finalistas de um dos mais prestigiados galardões do setor cultural europeu. Os vencedores serão conhecidos este sábado, em Bilbau.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Dois museus portugueses na corrida ao prémio de Museu Europeu do Ano

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Museus de Lisboa com entradas gratuitas e atividades especiais para celebrar Dia Internacional dos Museus

Lisboa assinala o Dia Internacional dos Museus com entradas gratuitas, visitas guiadas, oficinas e exposições especiais em vários espaços culturais, incluindo o MUDE, o Museu do Aljube e o Atelier-Museu Júlio Pomar
Museus de Lisboa com entradas gratuitas e atividades especiais para celebrar Dia Internacional dos Museus

Há um monumento português que ultrapassou um milhão de visitantes em 2025. Saiba também quem ficou para trás no ranking

Os dados dos Museus e Monumentos de Portugal revelam uma hierarquia surpreendente entre os equipamentos culturais do país: há um claro campeão de afluência, mas também destinos Património Mundial com números que ficam a centenas de milhares de distância.
Há um monumento português que ultrapassou um milhão de visitantes em 2025. Saiba também quem ficou para trás no ranking

Museu de Serralves entre os 100 mais visitados do mundo

Museu portuense atingiu a 84ª posição na lista dos museus mais visitados globalmente em 2025, com cerca de 902 mil visitantes, destacando-se como o único representante português no ranking internacional
Museu de Serralves entre os 100 mais visitados do mundo

O Museu do Design (MUDE) e o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta foram nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano 2026, uma das distinções mais relevantes atribuídas a instituições museológicas no continente.

Os dois espaços portugueses integram uma lista de 34 museus candidatos ao galardão atribuído pelo Fórum Europeu dos Museus, cuja cerimónia de entrega terá lugar este sábado, em Bilbau, Espanha.

Dois representantes portugueses entre os melhores da Europa

A nomeação reconhece projetos museológicos que se destacam pela inovação, impacto social, envolvimento das comunidades e capacidade de tornar a cultura mais acessível.

O anúncio dos vencedores marcará o encerramento da conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que arranca esta quarta-feira e reúne profissionais e instituições de vários países para debater boas práticas e novos desafios do setor.

Inclusão e participação no centro do debate

A edição deste ano decorre sob o tema “Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos”, colocando o foco na democratização do acesso à cultura e na criação de espaços mais inclusivos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o programa da conferência, os debates irão centrar-se na eliminação de barreiras físicas, cognitivas e sociais, na promoção de modelos participativos e no reforço do papel dos museus como locais de acolhimento, reflexão e diálogo sobre as sociedades contemporâneas.

A presença do MUDE e do Museu de Lisboa entre os nomeados reforça o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelos museus portugueses e coloca novamente Portugal em destaque num dos mais importantes palcos europeus dedicados ao património e à cultura.

Temas

Museus
Europa
MUDE
Museu de Lisboa

Leia também

Megadeth cancelam concerto já com festival Evil Live a decorrer. Há um direito que os fãs podem não conhecer

O cancelamento de um dos cabeças de cartaz da digressão de despedida da banda levanta uma questão que pode aplicar-se a qualquer festival: o que acontece a quem já tinha pago o bilhete? A DECO esclarece.
Megadeth cancelam concerto já com festival Evil Live a decorrer. Há um direito que os fãs podem não conhecer

Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos

Cofundador da Galeria Zé dos Bois e professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, João Milagre morreu aos 56 anos. O Instituto Politécnico de Lisboa destacou o "inestimável contributo" que deixou à comunidade artística e académica.
Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos

Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

Uma descoberta arqueológica está a surpreender Espanha. Uma carruagem de bronze com cerca de 2.500 anos, considerada única na Península Ibérica, foi desenterrada durante escavações em Guareña, na província de Badajoz. A peça é apontada pelos investigadores como uma das descobertas mais importantes de sempre no sítio arqueológico de Casas del Turuñuelo.
Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

Mais vistos

Destaques