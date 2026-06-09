Dois museus portugueses na corrida ao prémio de Museu Europeu do Ano

O MUDE e o Museu de Lisboa estão entre os 34 finalistas de um dos mais prestigiados galardões do setor cultural europeu. Os vencedores serão conhecidos este sábado, em Bilbau.

O Museu do Design (MUDE) e o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta foram nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano 2026, uma das distinções mais relevantes atribuídas a instituições museológicas no continente.

Os dois espaços portugueses integram uma lista de 34 museus candidatos ao galardão atribuído pelo Fórum Europeu dos Museus, cuja cerimónia de entrega terá lugar este sábado, em Bilbau, Espanha.

Dois representantes portugueses entre os melhores da Europa

A nomeação reconhece projetos museológicos que se destacam pela inovação, impacto social, envolvimento das comunidades e capacidade de tornar a cultura mais acessível.

O anúncio dos vencedores marcará o encerramento da conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que arranca esta quarta-feira e reúne profissionais e instituições de vários países para debater boas práticas e novos desafios do setor.

Inclusão e participação no centro do debate

A edição deste ano decorre sob o tema “Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos”, colocando o foco na democratização do acesso à cultura e na criação de espaços mais inclusivos.

Segundo o programa da conferência, os debates irão centrar-se na eliminação de barreiras físicas, cognitivas e sociais, na promoção de modelos participativos e no reforço do papel dos museus como locais de acolhimento, reflexão e diálogo sobre as sociedades contemporâneas.

A presença do MUDE e do Museu de Lisboa entre os nomeados reforça o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelos museus portugueses e coloca novamente Portugal em destaque num dos mais importantes palcos europeus dedicados ao património e à cultura.