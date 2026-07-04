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Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

Uma descoberta arqueológica está a surpreender Espanha. Uma carruagem de bronze com cerca de 2.500 anos, considerada única na Península Ibérica, foi desenterrada durante escavações em Guareña, na província de Badajoz. A peça é apontada pelos investigadores como uma das descobertas mais importantes de sempre no sítio arqueológico de Casas del Turuñuelo.
Sara Porto
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Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

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A 8.ª campanha consecutiva de escavações do projeto ‘Construyendo Tarteso’, em Guareña (Badajoz), revelou uma descoberta extraordinária. Segundo o El Mundo, os trabalhos mais recentes na cidade desenterraram uma carruagem de bronze com 2500 anos, com paralelos apenas na Etrúria. Descobertas anteriores haviam revelado já cerâmicas gregas, marfins orientais e um recipiente de alabastro egípcio, indícios de uma rede comercial extremamente complexa.

«A peça é considerada única na Península Ibérica, sem paralelos conhecidos até o momento em termos de complexidade decorativa e iconográfica», anunciou na quarta-feira Esther Rodríguez, codiretora da investigação, que está a ser realizada na área pelo Instituto de Arqueologia de Mérida, um centro conjunto do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) — órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Inovação e Universidades — e do Governo Regional da Estremadura.

De acordo com o jornal espanhol, o tesouro foi desenterrado durante obras realizadas no setor sul do edifício principal de Turuñuelo, no que é conhecido como corredor S3, um espaço de significado ritual onde já foi recuperado um altar em forma de pele de touro. A peça apresenta uma caixa decorada com várias figuras: na parte frontal, um Aqueloo, divindade fluvial da mitologia grega, associada ao mundo subterrâneo; dos lados, dois grifos com cabeça de águia e corpo de leão; já nas extremidades, duas figuras humanas com os braços erguidos que sustentam o conjunto, que assenta sobre duas rodas igualmente ornamentadas.

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Apesar da estrutura incompleta, o nível de conservação «permite apreciar uma rica decoração e uma complexa tecnologia de fabricação baseada na montagem de múltiplos elementos de bronze utilizando componentes de ferro», disse Esther Rodríguez. «É uma das descobertas mais significativas feitas até hoje neste sítio tartéssico do século V a.C.», completou.

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