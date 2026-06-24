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Com o maior "cavalinho" do mundo já concretizado, Pedro Sampaio volta a Lisboa para um concerto exclusivo em 2027

Os bilhetes estarão à venda a partir das 10h00 desta quinta-feira.
Redação
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O DJ e cantor brasileiro de sucesso Pedro Sampaio anunciou um novo concerto em Lisboa após a atuação no palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no passado sábado.

O cantor volta a Lisboa no dia 17 de julho de 2027, num concerto exclusivo no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Os preços dos bilhetes variam entre os 58 e os 80 euros. Poderá adquiri-los a partir das 10h00 desta quinta-feira, de acordo com a informação disponibilizada pela promotora do evento Everything is New.

Pedro Sampaio tem sido um sucesso pelo mundo, com um carinho especial por Portugal. Autor de temas como "Dançarina", "Feiticeira", "Jetski", "Galopa" e "Cavalinho", o DJ é capaz de por 90 mil pessoas a dançar, como aconteceu no primeiro dia do festival Rock in Rio Lisboa, onde concretizou o "maior cavalinho do mundo", em referência à coreografia de uma das suas músicas.

As melhores imagens do dois primeirods dias do Rock in Rio

Além do espetáculo no festival, Pedro Sampaio já tinha atuado em Portugal num concerto exclusivo no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 11 e 12 de abril de 2025 e já tinha marcado presença no mesmo festival, na última edição, num palco secundário.

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