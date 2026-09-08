Cinemas nacionais batem recorde em agosto: público dispara 83% à boleia do 'Homem-Aranha'

As salas de cinema portuguesas tiveram 1,8 milhões de espectadores em agosto, gerando 13,2 milhões de euros em receitas. O sucesso de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, de Destin Daniel Cretton, e de “A Odisseia”, de Christopher Nolan, catapultou o acumulado do ano para os 8,5 milhões de visitantes e uma faturação total de 59,4 milhões de euros

Os cinemas portugueses receberam quase 1,8 milhões de espectadores em agosto, uma subida de 83,5% face ao mesmo mês do ano passado, atraídos pelo novo “Homem-Aranha”, revelou esta terça-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

No total, até agosto, registou-se um aumento de 11% no número de espectadores, para um acumulado de 8,5 milhões, face aos 7,7 milhões dos primeiros oito meses de 2025.

No campo das receitas, os cinemas verificaram um aumento de 110,8% em agosto para 13,2 milhões de euros, comparando com os 6,3 milhões de euros registados em agosto do ano passado.

No total de 2026, os cinemas portugueses tiveram um aumento de receitas de 21,8% para 59,4 milhões de euros, acima dos 48,8 milhões de euros até agosto do ano passado.

Os números de agosto foram impulsionados pela estreia, no final de julho, de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, de Destin Daniel Cretton, que num mês se tornou no filme mais visto do ano em Portugal, seguindo a tendência mundial.

O novo capítulo cinematográfico de “Homem-Aranha” totalizou, em agosto, quase 669 mil espectadores e cinco milhões de euros de receitas.

O segundo filme mais visto de agosto – e do ano – é “A Odisseia”, de Christopher Nolan, que no mês passado registou 363 mil espectadores e 3,3 milhões de euros de receitas.

O filme nacional mais visto do ano também se estreou em agosto, “Playback”, de Sérgio Graciano, visto por perto de 40 mil espectadores.