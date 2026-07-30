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BTS boicotam os Grammy 2027 e recusam concorrer após criação de nova categoria

Os BTS anunciaram que não vão submeter o álbum Arirang aos Grammy 2027, em protesto contra a criação da categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática. A banda considera que a medida pode afastar artistas não anglófonos das principais distinções da indústria
Redação
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Os BTS anunciaram que não vão concorrer aos Grammy 2027, numa decisão que surge como protesto contra a criação da nova categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática, introduzida pela Academia de Gravação para a próxima edição dos prémios.

A decisão foi divulgada pelos sete membros da banda sul-coreana através de uma mensagem publicada no Instagram.

"Decidimos não nos inscrever nos Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e apreciada pelo que é, em vez de ser dividida por região ou idioma", escreveram.

O grupo recusa, assim, submeter a concurso o álbum Arirang, lançado em março, apesar do enorme sucesso comercial alcançado em vários mercados internacionais.

BTS criticam segmentação por região e idioma

A Academia de Gravação anunciou, em junho, a criação das categorias de Melhor Performance de Música Pop Asiática e Melhor Canção Latina, justificando a decisão com a intenção de reconhecer géneros musicais em crescimento e dar maior visibilidade a artistas de diferentes regiões.

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Contudo, a medida foi recebida com críticas por parte de músicos e fãs, que consideram que estas categorias podem limitar o acesso de artistas asiáticos e latinos às distinções mais prestigiadas da cerimónia, como Álbum do Ano, Canção do Ano ou Gravação do Ano.

As regras dos Grammy determinam que uma canção só pode ser inscrita numa categoria de performance por edição. Na prática, um tema submetido para Melhor Performance de Música Pop Asiática não poderá concorrer, em simultâneo, ao prémio de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo.

Para muitos críticos, esta regra cria uma barreira adicional para artistas de mercados não anglófonos.

Academia diz que objetivo é dar mais reconhecimento

Perante a decisão dos BTS, o presidente da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., afirmou respeitar a posição da banda.

"Entristece-me saber que os BTS optaram por não participar no processo dos Grammy este ano, mas compreendo e respeito a sua decisão", afirmou.

O responsável defendeu que a nova categoria pretende "celebrar a profundidade, diversidade e extraordinário crescimento da música pop proveniente da Ásia", garantindo que os artistas continuam elegíveis para as categorias gerais da cerimónia.

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"Nunca se trata de dividir, mas de alargar quem é reconhecido pelos nossos votantes", sublinhou.

Fãs apoiam decisão do grupo

Nas redes sociais, milhares de membros da comunidade ARMY, como são conhecidos os fãs dos BTS, manifestaram apoio à decisão da banda.

Muitos consideram que os BTS poderiam conquistar facilmente a nova categoria, mas elogiaram o grupo por rejeitar uma distinção que, na sua perspetiva, contribui para separar artistas asiáticos das categorias de maior prestígio.

Alguns fãs defenderam mesmo que os BTS "já ultrapassaram os Grammy" e que o impacto global da banda vale mais do que qualquer prémio.

Um dos grupos mais influentes do mundo

Os BTS foram o primeiro grupo de K-pop a conseguir nomeações para os Grammy, em 2021. Desde então acumularam cinco nomeações, mas nunca venceram qualquer estatueta.

Após uma pausa de quatro anos para cumprimento do serviço militar obrigatório dos sete membros, o grupo regressou este ano com o álbum Arirang, que estreou diretamente no primeiro lugar da Billboard 200, da Circle Chart sul-coreana, da Oricon japonesa e da tabela oficial de álbuns do Reino Unido, consolidando novamente o estatuto dos BTS como um dos maiores fenómenos da música mundial.

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