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Atriz de 'Godzilla' morre aos 18 anos em acidente de carro. Pai confirma a notícia num vídeo emocionante

Kaylee Hottle, que deu vida à personagem Jia em dois filmes da saga "Godzilla", morreu após um acidente de viação nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo pai através de um vídeo em língua gestual que emocionou fãs em todo o mundo.
Redação
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Atriz de 'Godzilla' morre aos 18 anos em acidente de carro. Pai confirma a notícia num vídeo emocionante
AFP

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A atriz norte-americana Kaylee Hottle, conhecida pela participação em dois filmes da saga "Godzilla", morreu aos 18 anos na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada de terça-feira, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

A jovem seguia num Honda Accord de 1995 juntamente com outros dois ocupantes quando o veículo saiu da estrada e embateu numa valeta, de acordo com o gabinete do xerife do condado de Frederick.

Kaylee Hottle foi transportada para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos. O condutor, um jovem de 19 anos, sofreu lesões consideradas não graves, enquanto o terceiro ocupante recusou assistência médica.

Acidente está a ser investigado

As autoridades foram chamadas ao local às 2h52 locais, 7h52 em Portugal continental, e continuam a investigar as circunstâncias da colisão.

"Acredita-se que o excesso de velocidade foi um fator que contribuiu para a colisão", informou a polícia.

Uma jovem promessa de Hollywood

Kaylee Hottle era deficiente auditiva e conquistou reconhecimento ao interpretar Jia em "Godzilla vs. Kong" e, mais tarde, em "Godzilla e Kong: O Novo Império".

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Em 2024, foi nomeada para o prémio Saturn de Melhor Interpretação de um Ator Jovem, distinção que reforçou o seu estatuto como uma das jovens promessas do cinema.

Pai confirmou a morte em língua gestual

A morte da atriz foi anunciada pelo pai, Joshua Hottle, através de um vídeo publicado no Facebook em língua gestual.

A mensagem rapidamente gerou centenas de homenagens de fãs e de membros da comunidade surda, que recordaram o impacto da jovem atriz na representação de pessoas com deficiência auditiva no cinema.

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