Após revolta dos fãs num arraial dos Santos Populares, Santa Maria revelam que não podem interpretar o seu maior êxito: "É uma frustração"

A vocalista revelou que a proibição está em vigor desde novembro do ano passado, tratando-se de um "impedimento externo à banda".

"Eu Sei, Tu És" é um dos maiores êxitos da banda portuguesa Santa Maria. Era o momento pelo qual os fãs aguardavam no arraial dos Santos Populares no Campo Pequeno e, quando não aconteceu, a banda ouviu uma onda de protesto.

A desilusão foi tal que os músicos sentiram a obrigação de se justificarem perante os fãs.

"Vimos partilhar convosco que, neste momento, não nos é possível interpretar em público o tema “Eu Sei, Tu És”, por razões que não nos são imputáveis e que se encontram a ser tratadas, com toda a determinação, nas instâncias próprias", começam por escrever numa publicação nas suas redes sociais.

A banda revela que tem sido uma "frustração" não poder cantar a canção que "faz parte da nossa história, e foi convosco que ela ganhou vida ao longo de todos estes anos".

"Estamos confiantes de que este constrangimento será ultrapassado rapidamente e de que muito em breve voltaremos a cantá-la juntos, como sempre foi", sublinham, apelando ao "apoio e carinho" dos fãs.

Posteriormente, em declarações ao jornal Expresso , a vocalista da banda, Filipa Lemos, deu mais pormenores, revelando que a banda "entendeu perfeitamente a reação das pessoas que estavam à espera de ouvir" a canção.

A proibição vem, afinal, desde novembro do ano passado, revelando que se trata de um "impedimento externo à banda" e sublinha não estar relacionado com plágio. "Não posso levantar o véu, é um assunto que está em tribunal, em segredo de justiça, e tenho de estar silenciada", revela, antes de acrescentar: "Desde 1998 até 2025, não houve um único concerto em que 'Eu Sei, Tu És', não fosse tocada. Este impedimento deixa-nos muito frustrados e tristes, sobretudo a pensar nas pessoas que seguem a banda".

Embora a vocalista não tenha confirmado, o mesmo jornal avança que o "impedimento" pode estar relacionado com "litígios familiares" com o filho de Tony Lemos, irmão da vocalista e também fundador da banda.

Os Santamaria são uma famosa banda musical portuguesa, formada em 1998 por Filipa e Tony Lemos. "Eu Sei, Tu És" é o maior êxito do grupo, lançado no mesmo ano de fundação da banda.