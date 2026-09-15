Aos 79 anos, Ronnie Wood mostrou em Lisboa que o rock não tem idade

O guitarrista dos Rolling Stones regressou a Portugal para uma noite em nome próprio. No Coliseu dos Recreios, seis décadas de música estiveram no centro de um concerto que contou também com Imelda May.

Ronnie Wood subiu esta segunda-feira, 14 de setembro, ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Aos 79 anos, o lendário guitarrista dos Rolling Stones regressou a Portugal com a sua banda para celebrar uma carreira que atravessa seis décadas e que vai muito além da história do grupo de Mick Jagger e Keith Richards.

Com a cantora irlandesa Imelda May como convidada, o músico britânico trouxe a Lisboa um espetáculo associado a "Fearless: The Anthology 1965–2025", lançado no ano passado para assinalar 60 anos de carreira. Um percurso que começou antes dos Rolling Stones, com passagens pelos The Birds, Jeff Beck Group e Faces, e que inclui também vários trabalhos a solo.