Aos 79 anos, Ronnie Wood mostrou em Lisboa que o rock não tem idade

Ronnie Wood subiu esta segunda-feira, 14 de setembro, ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Aos 79 anos, o lendário guitarrista dos Rolling Stones regressou a Portugal com a sua banda para celebrar uma carreira que atravessa seis décadas e que vai muito além da história do grupo de Mick Jagger e Keith Richards.
Com a cantora irlandesa Imelda May como convidada, o músico britânico trouxe a Lisboa um espetáculo associado a "Fearless: The Anthology 1965–2025", lançado no ano passado para assinalar 60 anos de carreira. Um percurso que começou antes dos Rolling Stones, com passagens pelos The Birds, Jeff Beck Group e Faces, e que inclui também vários trabalhos a solo.