‘Aguenta Princesa que o mar está bravo’ chega a Lisboa em julho

O espetáculo que estará no teatro A Barraca nos dias 24 e 25 de julho promete oferecer um olhar refrescante sobre o personagem Dom Quixote, a partir do clássico do mestre espanhol Miguel de Cervantes.

A 41ª criação do GATO SA (Teatro de Santo André): Aguenta Princesa que o mar está bravo, a partir da obra Dom Quixote de Miguel Cervantes, com encenação de Ricardo Moura e interpretação de Raul Oliveira, chega a Lisboa nos dias 24 e 25 de julho, pelas 21h, no Teatro A Barraca, oferecendo um refrescante olhar sobre a personagem Dom Quixote, a partir do clássico do mestre espanhol Miguel de Cervantes.

Segundo a nota enviada à redação, este é um projeto pensado num dia de vento: «uma tempestade em forma de espetáculo». «Interpretação livre e criativa, que se propõe olhar, indiretamente e sob vários ângulos, Dom Quixote, obra-prima e intemporal de Miguel Cervantes», explica o texto.

Classificada como «uma abordagem surpreendentemente divertida da personagem de Dom Quixote» é também «um espetáculo de teatro dentro do teatro». «Um diálogo contemporâneo, com as questões universais que moviam Dom Quixote de la Mancha, pouco ou nada sobrou. O guião voou para parte incerta... para um lugar entre o real e o imaginário. Cervantes merecia melhor. E o melhor que conseguimos foi dar corpo e voz a um Quixote só no teatro de todas as operações. Um homem que, acompanhado da sua sombra, se pergunta: ‘𝙋𝙤𝙧 𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙖𝙣𝙙𝙖 𝙤 𝙖𝙢𝙤𝙧? 𝙊𝙣𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩á 𝙖 𝙝𝙤𝙣𝙧𝙖? 𝙊 𝙦𝙪𝙚 é 𝙛𝙚𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙖 𝙥𝙖𝙡𝙖𝙫𝙧𝙖? 𝙅á 𝙣ã𝙤 𝙝á 𝙢𝙚𝙢ó𝙧𝙞𝙖, 𝙛𝙞𝙙𝙚𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚, 𝙙𝙞𝙜𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚… Onde estamos nós neste campo inóspito e deserto, onde já nem os moinhos nos incentivam a combater?’», adianta ainda.

Apresentado em 2025, no Auditório Mário Primo (ESPAM), o espetáculo Aguenta Princesa que o mar está bravo circulou por vários teatros e cineteatros do distrito de Setúbal (Vila Nova de Santo André, Sines, Santiago do Cacém, Grândola, Ermidas do Sado e Alvalade) assim como pelo Fundão onde foi acolhido pelo ESTE-Estação Teatral/A Moagem Cidade do Engenho e das Artes.

Ficha artística do espetáculo:

Encenação e direção artística: Ricardo Moura

Intérprete: Raul Oliveira

Apoio dramatúrgico / texto: Luís Hipólito

Ambiente sonoro: Francisco Moura

Desenho de luz / operação: Catarina Côdea

Assistência técnica / voz off: Tomás Porto

Cenografia: Natalia Terlecka

A produção do GATO S.A. tem a duração de 60 minutos.